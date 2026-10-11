Marcos Acuña da 3 puntos a River Plate, que codena al descenso a Estudiantes de Río Cuarto

A falta de cuatro jornadas para el fin de la fase de grupos, los de Leonardo Ponzio suman 16 unidades en el B y permaneces a 2 del último clasificado a la fase de eliminación directa, pero con un partido pendiente que jugará este miércoles contra Sarmiento en Junín.

Estudiantes de Río Cuarto anticipó su caída a la segunda división con sólo dos triunfos en su campaña de este año en la elite del fútbol argentino.

Este sábado Banfield venció por 1-2 a Tigre, con un 2-2 se selló el partido entre Central Córdoba De Santiago del Estero con Estudiantes de La Plata, y por 2-0 ganó Barracas Central a Huracán.

Este viernes, en el comienzo de la duodécima jornada, Boca Juniors igualó 2-2 en su visita al líder del grupo A, Instituto de Córdoba, mientras que Sarmiento venció por 1-3 a Aldosivi de Mar del Plata, y se registró el empate 1-1 de Gimnasia y Esgrima La Plata con Atlético Tucumán.

Por 0-2 se impuso Defensa y Justicia a Unión en Santa Fe.

Este domingo se jugarán cinco partidos intergrupos.