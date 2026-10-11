Zabiri alcanza a Mbappé y Lamine; Budimir y Boyé avanzan

El delantero marroquí del Racing marcó frente al Valencia y se incorporó al grupo de los perseguidores más cercanos a Raphinha. Su séptimo tanto le coloca junto a Mbappé, Lamine y Sergio Camello, a cinco del brasileño, en una jornada en la que los principales artilleros dejaron espacio a otros protagonistas.

Raphinha, ausente por lesión ante el Getafe, conserva el mando con doce tantos. Tampoco marcaron Lamine ni Mbappé, que siguen con siete, los mismos que Camello, cuyo encuentro entre el Rayo Vallecano y el Athletic quedó suspendido sin goles. Zabiri fue quien aprovechó ese silencio para subir un peldaño.

Budimir dio un paso adelante en La Cartuja, aunque su tarde tuvo dos caras. Primero desvió hacia su propia portería un remate de Diego Llorente y después acertó en la contraria para iniciar la reacción del Osasuna. Ese segundo tanto, el único que suma a su registro personal, le permite alcanzar los seis e igualar a Roberto Fernández, del Espanyol.

Boyé también mejoró sus números sin premio colectivo. El argentino transformó un penalti al filo del descanso frente al Atlético de Madrid, su quinto gol del curso y el primero desde los once metros. Se incorpora al grupo de Pierre-Emerick Aubameyang, del Deportivo, y Fer Niño, del Elche, en una jornada en la que ninguno de los dos amplió su cuenta.

La réplica del Atlético tuvo nombre de debutante. El Cuti Romero estrenó su casillero liguero con un cabezazo en el minuto 87 que decidió el 1-2 en Mendizorroza. Antes había marcado Alejandro Grimaldo, que ya suma tres. El defensa argentino eligió para su primera firma un momento en el que al partido casi no le quedaba tinta.

También fue decisivo el estreno de Diomande. El costamarfileño abrió su cuenta con el Real Madrid y resolvió el encuentro contra el Villarreal con el único gol de la noche. En el Barcelona, Gordon y Jules Koundé anotaron sus primeros tantos ligueros de la temporada frente al Getafe, mientras Gabriel Jesus elevó su registro a dos.

Isco abrió el suyo por partida doble: un penalti y un segundo tanto en jugada para conducir al Betis hacia el 5-2 contra el Osasuna. Abde Ezzalzouli también alcanzó los dos y José Antonio Morante completó la goleada en el descuento con su primer gol. Raúl García de Haro se estrenó esta temporada por el conjunto navarro.

Anoeta reunió otras cinco primeras veces. Jon Martín, Arsen Zakharyan y Gonçalo Guedes marcaron sus primeros goles del curso para dar la victoria a la Real Sociedad ante el Deportivo (3-2). Mario Soriano y Yeremay Hernández, este último de penalti, inauguraron sus cuentas para los visitantes. Bryan Zaragoza hizo lo mismo con el Espanyol en Málaga, donde Adrián Niño alcanzó los dos con un gol en el tiempo añadido. Y en El Sardinero, Iván Martín, David Otorbi y Dani Raba también estrenaron su casillero con el primer gol del Valencia al Racing.

-- Clasificación tras la octava jornada:

- Con 12 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

- Con 7 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Yassir Zabiri (MAR) (Racing); Sergio Camello (Rayo Vallecano); y Kylian Mbappé (FRA) (1p) (Real Madrid).

- Con 6 goles: Roberto Fernández (Espanyol); y Ante Budimir (1p) (CRO) (Osasuna).

- Con 5 goles: Lucas Boyé (1p) (ARG) (Alavés); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); y Fer Niño (Elche).

- Con 4 goles: Alex Baena (Atlético Madrid); y Fermín López (Barcelona).

- Con 3 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Jonathan David (CAN) y Alejandro Grimaldo (2p) (Atlético de Madrid); Roger Brugué (Levante); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid); Luka Sucic (CRO) (Real Sociedad); y Pape Gueye (1p) (SEN) (Villarreal).

- Con 2 goles: Robert Navarro (Athletic Club); Giuliano Simeone (ARG) y Kang in Lee (KOR) (Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) y Gabriel Jesus (BRA) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL), Rodrigo Riquelme, Isco (1p) y Abde Ezzalzouli (MAR) (Betis); Pablo Durán (Celta); Iván Romero (Levante); Adrián Niño (Málaga); Álvaro García (Rayo Vallecano); Carlos Espí (Real Madrid); Ander Barrenetxea (Real Sociedad); Pablo García (Racing de Santander); Miguel Sierra (Sevilla); Nicolás Pépé (CIV), Alberto Moleiro, Georges Mikataudze (1p) (GEO) y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Ville Koski (FIN), Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Ohian Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Aitor Paredes, Alex Berenguer (Athletic Club); Marc Pubill, Robin Le Normand, Ademola Lookman (NIG) y Cristian 'Cuti' Romero (ARG) (Atlético Madrid); Joao Cancelo (POR), Pedri González, Xavi Espart, Anthony Gordon (ING) y Jules Koundé (FRA) (Barcelona); Troy Parrott (IRL), José Antonio Morante, Pablo García, Marc Bartra y Natan (BRA) (Betis); Iago Aspas, Ferrán Jutglá, Ilaix Moriba (GUI), Hugo González (1p) Miguel Román y Carl Starfelt (SWE) (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED), Diego Villares, Luismi Cruz, Mario Soriano y Yeremay Hernández (1p) (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Facundo Buonanotte (1p) (ARG), Aboubakar Sangaré, Abiel Osorio (ARG), Germán Valera y Thomas Lemar (FRA) (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández, Cala y Bryan Zaragoza (Espanyol); Martín Satriano (URU), Ramón Terrats, Iván Azón y Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela', Enzo Bardeli (FRA) y Jon Ander Olasagasti (Levante); Carlos Dotor y Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja y Raúl García de Haro (Osasuna); Iván Martín, Sergio Canales, Maguette Gueye (SEN), Andrés García (1p) y Sergio Martínez (Racing de Santander); Adriá Pedrosa y Andrei Ratiu (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Antonio Rüdiger (ALE), Álvaro Carreras, Arda Güler (TUR) y Yan Diomande (CIV) (Real Madrid); Yangel Herrera (VEN), Job Ochieng (KEN), Carlos Soler (1p), Orri Oskarsson (ISL), Jon Martín, Arsen Zakharyan (RUS) y Gonçalo Guedes (POR) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Youssouf Fofana (FRA), Issac Romero y Juan Iglesias (Sevilla); Umar Sadiq (NIG), David Otorbi, Aaron Mayol y Luis Rioja (Valencia); y Ayoze Pérez (Villarreal).

- En propia puerta: Adama Traoré (Deportivo, contra el Villarreal); Matías Dituro (ARG) (Elche, contra el Real Madrid); Víctor Chust (Elche, contra el Espanyol); Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Ante Budimir (CRO) (Osasuna, contra el Betis); Asier Villalibre (Racing, contra el Barcelona); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Luken Beitia (Real Sociedad, contra el Valencia); Dani Raba, Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo); y Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo).