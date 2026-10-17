Presunto filicidio en Itapúa: hallan cadáver de septuagenario e investigarán a su hija

Este viernes 16 de octubre, agentes de la Comisaría 48ª fueron alertados del hallazgo de un cadáver en una vivienda de la compañía Colonias Unidas, del distrito de San Pedro del Paraná. En el lugar se constató que el occiso tenía una herida visible en la zona occipital, por lo que se presume que se trató de un homicidio.

Los intervinientes identificaron a la víctima como Marcial Zotelo (78), domiciliado en el lugar y quien no registra antecedentes en el Sistema Informático de la Policía Nacional. Según el reporte policial, el mismo fue hallado cerca de las 11:30.

El hallazgo fue reportado por la hija del fallecido, Pastora Zotelo Bustamante (46). La misma declaró que su padre salió a las 7:00 para hacer reparaciones en el alambrado, mientras ella fue hacia la chacra.

Según el relato, al retornar cerca de las 11:00, no hallaron a su padre en la residencia. Una de sus hijas menores fue a buscarlo y lo halló muerto en el lindero del terreno.

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Detienen a sospechosa del homicidio

En el lugar se hizo presente personal técnico de la Policía Nacional de los departamentos de Investigaciones y Criminalística. Tras el hallazgo de indicios, el titular de la causa ordenó la detención de la hija de la víctima.

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La misma reside en la vivienda con el padre, junto a sus hijas. Tras el avance de la investigación, fue aprehendida a las 15:00 de este viernes.

La investigación está a cargo del agente fiscal de la Unidad Penal Nº 2 de la Zonal en San Pedro del Paraná, Egidio Borja. Puntualizó que cotejan datos de posibles antecedentes de violencia, que pudieron ser un desencadenante del fatídico episodio.

La detenida fue trasladada hasta la Comisaría 116ª de Mujeres, en Cambyretá, a disposición del Ministerio Público.

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Hallaron presunta arma homicida

Los intervinientes hallaron un palo que presumen sería el arma homicida. El mismo presentaba vestigios de que se intentó quemarlo, pero no se consumió en su totalidad.

Preliminarmente, la hipótesis apunta a que la presunta autora discutió con su padre en la mañana y le propinó un golpe en la cabeza por la espalda, como consecuencia del cual falleció.

Según el informe forense, el septuagenario falleció cerca de las 7:00, aproximadamente, entretanto, la llamada a las autoridades se realizó recién al mediodía.

El titular de la causa adelantó que realizarán la imputación por presunto homicidio doloso y solicitarán prisión preventiva como medida cautelar.