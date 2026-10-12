El juicio por la muerte de Maradona sigue con los alegatos de las querellas de dos hijos

Siete meses después de su inicio, el juicio se encuentra en su etapa de alegatos, en la que todas las partes involucradas presentan sus argumentos finales antes de hacer la petición de penas o de absolución para los acusados.

Este martes será el turno de Felix L'Infante, en representación de Jana Maradona, y Mario Baudry, en representación del hijo menor del astro, Diego Fernando Maradona, quienes expondrán ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de la localidad bonaerense de San Isidro.

El pasado jueves los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren describieron el tratamiento que recibió el exfutbolista durante las dos semanas previas a su muerte como "anárquico" y marcado por la "desorganización absoluta", y atribuyeron a los acusados distintas acciones y omisiones que, según sostuvieron, contribuyeron a su fallecimiento.

Para el médico de cabecera, Leopoldo Luque, la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, y la psiquiatra Agustina Cosachov los fiscales solicitaron doce, diez y ocho años de prisión, respectivamente, además de la inhabilitación profesional por una década, por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

El psicólogo Carlos Díaz, el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón fueron acusados por homicidio culposo y pidieron para ellos penas de cinco y cuatro años de prisión e inhabilitación por diez y ocho años, respectivamente.

Solicitaron, a su vez, que se retiren los cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna, quien solo visitó a Maradona en una ocasión y "no ha tenido potestad ni decisión para encaminar la salud del paciente", según consideraron.

El jueves también expuso sus alegatos el letrado Eduardo Ramírez, en representación de Diego Armando Maradona Sinagra, el mayor de los hijos del 'Diez', y aseguró que "Diego tenía un corazón enfermo y los médicos lo sabían".

"Era muy poco lo que necesitaba Diego Maradona para seguir viviendo. Necesitaba medicamentos, necesitaba un diurético que le permitiera eliminar el líquido de su cuerpo", dijo Ramírez, e hizo hincapié en que el exfutbolista le pidió ese diurético a la doctora Cosachov, algo que consta en los mensajes incorporados como prueba, y nunca le fue administrado.

Ramírez coincidió con la Fiscalía en la absolución de Di Spagna y con el pedido de penas para el resto de los acusados, excepto por lo que se refiere a la psiquiatra Cosachov, para quien pidió elevar la pena a diez años de prisión.

El juicio comenzó el pasado 14 de abril y celebró 45 audiencias dedicadas a la producción de pruebas, en las que se escucharon 75 testimonios y se exhibieron un centenar de mensajes intercambiados entre los siete profesionales de la salud que están en el banquillo de los acusados por la muerte del astro del fútbol.