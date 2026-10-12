El Oporto vuelve a La Cartuja, escenario de uno de sus cuatro títulos continentales

El palmarés europeo de los 'Dragones' consta de dos entorchados de la Copa de Europa o Liga de Campeones (1987 y 2004) y otros dos de la Copa UEFA o Liga Europa (2003 y 2011), el primero de los cuales lo sumó en el mismo estadio en el que se enfrentará al conjunto bético.

De la mano de Jose Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, aquel Oporto encadenó un bienio espectacular al alzarse de forma consecutiva con la Copa de la UEFA en Sevilla y, un año después, con la Liga de Campeones cuya final disputó en Gelsenkirchen (Alemania) contra el Mónaco (2-0).

En la única final continental que ha albergado hasta el momento el estadio de La Cartuja, inaugurado en 1999, el equipo portugués se adelantó en dos ocasiones por medio de Derlei y Alenichev; en ambas empató para el Celtic el sueco Henrik Larsson y decidió el partido la segunda diana del delantero brasileño Vanderlei Fernandes 'Derlei' en la prórroga.

Mourinho alineó, en aquella noche para el recuerdo, a Vítor Baía; Paulo Ferreira, Jorge Costa (Pedro Emanuel, min. 71), Carvalho, Nuno Valente; Alenichev, Costinha (Ricardo Costa, min. 9), Maniche, Deco; Derlei y Capucho (Marco Ferreira, min. 98).

En su segunda campaña victoriosa de la ya denominada Liga Europa, la 2010-2011, el Oporto también pasó por la capital andaluza para eliminar en dieciseisavos de final al Sevilla, al que ganó la ida por 1-2 en el Sánchez-Pizjuán con goles de Rolando, Guarín y el local Kanouté.

Tres años más, en cuartos, los sevillistas tomaron la revancha en su camino hacia su tercer entorchado al remontar en casa el 1-0 cosechado en Oporto con una goleada, 4-1, certificada por Rakitic, Bacca, Vitolo y Gameiro, que Quaresma descontó en los minutos finales.

El último partido oficial que el Oporto disputó en Sevilla fue también en el Sánchez-Pizjuán, a puerta cerrada el 7 de abril de 2021, cuando las restricciones a causa de la pandemia de la covid-19 desaconsejaron albergar en Portugal el duelo frente al Chelsea de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en la que vencieron los ingleses por 0-2 (Mount y Chilwell).

En cuanto al partido del miércoles en La Cartuja, el Betis sólo ha cosechado una victoria en sus cuatro partidos en casa frente a rivales portugueses, ante los que ha perdido dos veces y ha empatado una.

La temporada pasada, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa, el Sporting de Braga subvirtió el 1-1 al ganar por 2-4 en La Cartuja, donde los locales se adelantaron mediante Antony y Abde pero remontaron la eliminatoria los goles de Pau Víctor, Carvalho, Horta y Gorby.

Un año antes, en la ida de los octavos de final de la Liga Conferencia, el Vitoria de Guimaraes empató a dos en Sevilla -se clasificó el Betis gracias al 0-4 de la vuelta- un encuentro en el que Bakambu e Isco adelantaron a los locales en dos ocasiones y en ambas igualaron Joao Mendes y Nelson Oliveira para los visitantes.

El único triunfo verdiblanco contra un adversario portugués en el Benito Villamarín fue ante el propio Vitoria de Guimaraes en la fase de grupos de la Liga Europa 2013-2014, cuando un solitario gol de Vadillo decantó el marcador.

En la vuelta de la primera eliminatoria de la edición 1982-1983 de la Copa de la UEFA, el Benfica certificó su pase en el feudo bético al imponerse por 1-2 en un partido en el que Poli Rincón adelantó a los andaluces y remontaron para los lisboetas Carlos Manuel y Nené.