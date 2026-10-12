Tres partidos de lunes por el Brasileirão que ingresa a su recta final

Los partidos de esta jornada de lunes del Brasileirão se desarrollarán en Curitiba (estado de Paraná), Chapecó (Santa Catarina) y Bragança Paulista (São Paulo), con el siguiente programa:
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16:00: Coritiba vs. Botafogo
19:30: Chapecoense vs. Athletico Paranaense
21:00: Bragantino vs. Cruzeiro
Puntuaciones
1. Flamengo 64
2. Palmeiras 63
3. Fluminense 51
4. Athletico Paranaense
5. Bahía 49
6. Cruzeiro 48
7. Atlético Mineiro
8. Santos 42
9. São Paulo 39
10. Coritiba 38
11. Bragantino 37
12. Vitória 36
13. Botafogo 35
14. Vasco da Gama 35
15. Mirassol 33
16. Corinthians 32
17. Internacional 32
18. Gremio 31
19. Remo 25
20. Chapecoense 18
Los cuatro últimos descienden a la Serie B al cabo de las 38 fechas que comprende el torneo.