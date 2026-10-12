Fútbol Internacional
12 de octubre de 2026 a la - 16:12

Tres partidos de lunes por el Brasileirão que ingresa a su recta final

Isidro Miguel Pitta Saldívar (27 años), mundialista paraguayo del Bragantino.
Isidro Miguel Pitta Saldívar (27 años), mundialista paraguayo del Bragantino.RB Bragantino

Este lunes se disputan tres partidos que darán cierre a la trigésima ronda del Brasileirão que se encuentra en su tramo culminante.

Por Victor Miranda
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Los partidos de esta jornada de lunes del Brasileirão se desarrollarán en Curitiba (estado de Paraná), Chapecó (Santa Catarina) y Bragança Paulista (São Paulo), con el siguiente programa:

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16:00: Coritiba vs. Botafogo

19:30: Chapecoense vs. Athletico Paranaense

21:00: Bragantino vs. Cruzeiro

Puntuaciones

1. Flamengo 64

2. Palmeiras 63

3. Fluminense 51

4. Athletico Paranaense

5. Bahía 49

6. Cruzeiro 48

7. Atlético Mineiro

8. Santos 42

9. São Paulo 39

10. Coritiba 38

11. Bragantino 37

12. Vitória 36

13. Botafogo 35

14. Vasco da Gama 35

15. Mirassol 33

16. Corinthians 32

17. Internacional 32

18. Gremio 31

19. Remo 25

20. Chapecoense 18

Los cuatro últimos descienden a la Serie B al cabo de las 38 fechas que comprende el torneo.