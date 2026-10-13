0-2. Arranque ilusionante y pleno del Sporting

El conjunto de Rui Borges, que sorprendió con la inclusión en la portería del debutante Kaike Pereira en lugar de Rui Silva, acumula triunfos y relanza sus expectativas. Ganó en su estreno al Galatasaray y ahora al Lens, a domicilio. Su próximo compromiso es ante el LASK Linz austríaco.

Para el Lens, que afrontó el choque después de lograr una victoria, la primera con Yannick Cahuzac como entrenador, después de cuatro encuentros sin ganar, en la Ligue 1, el duelo era relevante también en su afán de alcanzar uno de los veinticuatro primeros lugares de la tabla y evitar una prematura eliminación.

Se impuso al Slavia Praga con apuros y en su próxima cita juega a domicilio en el campo del Club Brujas.

El segundo triunfo seguido por segunda vez en su historia en la Liga de Campeones mantiene invicto en lo que va de curso al cuadro lisboeta, que tras sostener el acoso inicial del equipo francés abrió el marcador gracias a la definición de Luis Suárez, que en el minuto 22 se anticipó a su marcador y llevó a la red un pase por la izquierda de Nestor Irankunda.

Reaccionó el Lens con osadía, con atrevimiento, pero los contraataques portugueses ponían en cuestión la estrategia de Cahuza. No llegó Luis Suárez a un pase de Issa Doumbia y después, en un mano a mano, en una cabalgada desde el medio campo en solitario, el colombiano tuvo todo a favor para hacer el segundo, pero su tiro fue desviado por Robin Risser.

Después espabiló el Lens. Tiro de Frnjo Ivanovic, que dio en un palo, y luego otro de Amadou Haidara que detuvo Kaique Pereira.

La salida al campo del joven Mezian Mesloub no tuvo el efecto del choque contra el Slavia. El jugador de 16 años, comparado en cuanto a proyección con Lamine Yamal, fue determinante en la remontada frente al conjunto checo. No ocurrió esta vez. El Sporting fue superior.

A la hora de juego un contraataque acabó con un disparo de Simoes que despejó con unl pie, con dificultades, Risser. Fue una advertencia porque a falta de un cuarto de hora, dos de los cambios de Rui Borges fueron decisivos en la sentencia del choque.

Jesse Derry robó la pelota a un jugador local y centró a Silas Andersen, que filtró un gran pase a Issa Doumbia y este, en solitario, disparó ante la salida del meta del Lens y llevó el balón a la red.

Fue la sentencia que impulsa al Sporting y que frustra al Lens, abatido por el revés y sin capacidad para dar la vuelta a la situación en el tramo final del encuentro.

0 - Lens: Robin Risser; Samson Baidoo (Rubén Aguilar, m.58), Pierre Ganiou, Kyllian Antonio; Saud Abdulhamid (Michal Skoras, m.68), Mickael Cuisance, Amadou Haidara (Yacine Titraoui, m.80), Matthieu Udol; Florian Thauvin, Junior Kadile (Mezian Mesloub, m.68) y Franjo Ivanovic (Odsonne Edouard, m.58).

2 - Sporting: Kaique Pereira; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inacio, Maximiliano Araújo; Joao Simoes (Silas Andersen, m.73), Sergi Altimira; Geny Catamo (Luis Guilherme, m.66), Issa Doumbia (Pedro Lima, m.85), Nestor Irankunda (Jesse Derry, m.73); y Luis Suárez (Fotis Ioannidis, m.85).

Goles: 0-1, m.22: Luis Suárez. 0-2, m.74: Issa Doumbia

Árbitro: Igor Pajac (CRO). Mostró tarjeta amarilla a Mickael Cuisance y a Florian Thauvin, del Lens.

Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Bollaert-Delelis ante unos 38.000 espectadores.