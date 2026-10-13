2-1. Colombia se impone y vuelve a derrotar a Venezuela en segundo amistoso

El conjunto cafetero tomó el control del compromiso durante los primero 35 minutos, obligando a la Vinotinto a replegarse constantemente al no encontrar vías claras.

El dominio visitante dio sus frutos en el minuto 19, cuando Manuela Vanegas abrió el marcador cobrando un penal y engañando a la guardameta venezolana Valeria Naygled Rebanales.

La selección venezolana intentó responder enseguida, pero careció de claridad.

La pausa de hidratación al minuto 25 dio un respiro al conjunto local y 10 minutos después, las venezolanas cambiaron la dinámica obteniendo mayor control de la cancha, generando varias ocasiones de gol.

En el tramo final de la primera mitad, la venezolana Lou Martinet dio un remate de larga distancia que llevó a la arquera colombiana Luisa Agudelo a volar para despejar el balón del área y aunque Venezuela parecía atacar con precisión, su defensa se descuidó y en el minuto 48 la colombiana Gaby Rodríguez marcó el segundo gol.

El segundo tiempo estuvo caracterizado por constantes interrupciones debido a apariciones del cuerpo médico, debido a que varias futbolistas sufrieron aparatosas molestias y golpes, entre ellas la colombiana Ana María Guzmán y la capitana vinotinto Deyna Castellanos, quien entró a la mitad del partido.

El accidente más dramático de la mitad ocurrió tras un choque de cabezas entre la venezolana Verónica Herrera y la colombiana Laura Daniela Garavito, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla.

Venezuela mostró mejor juego en estos segundos 45 minutos con un empuje volcado al ataque en los últimos diez minutos de juego.

Aunque al equipo venezolano le costó generar profundidad en el área de su rival y dio varios remates sin la dirección deseada, el premio a la insistencia llegó con Enyerliannys Higuera, quien logró enviar el balón al fondo de la red para apuntar el tanto a su selección.

Venezuela clasificó a la repesca para intentar conseguir un cupo para el Mundial Brasil 2027 que se disputará a partido único entre el 23 de febrero y el 6 de marzo. Colombia ya está clasificada.