Abren diligencias de investigación por gritos de "puta Cataluña" en el Metropolitano

La apertura de diligencias de investigación por la posible comisión de un delito de odio deriva de la denuncia presentada a principios de septiembre por la asociación Acció Cassandra.

La denuncia de esta asociación pedía a la Fiscalía que abriera una investigación y que acordara diligencias para identificar a los responsables de los cánticos.

Además, solicitaba que se recopilasen las grabaciones y los informes del partido, en que parte de los aficionados del ATl´tico de Madrid entonaron gritos de "Puta Barça y puta Cataluña" cuando su delantero Julián Álvarez, pretendido por el Barcelona, salió al campo en el minuto 66.

Según sostenía Cassandra en su denuncia, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de odio del artículo 510.1 del Código Penal, al tratarse de expresiones públicas, colectivas y vejatorias dirigidas contra un colectivo determinado por su pertenencia nacional.

La denuncia también invocaba el artículo 22.4 del Código Penal, que prevé la agravante de discriminación cuando los hechos se cometen por motivos relativos al origen nacional o a la pertenencia a una nación, entre otros.

Según Cassandra, en este caso los cánticos no serían por la nacionalidad del jugador -Julián Álvarez es argentino-, sino por su "contenido explícitamente catalanófobo", en referencia al interés del jugador en fichar por el Barcelona.

A raíz de esta denuncia, la sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Madrid ha acordado en una resolución fechada el 7 de octubre estudiar los hechos con la apertura de diligencias de investigación procesal.

En un comunicado, Acció Cassandra ha valorado esta decisión como un "primer paso jurídico relevante", ya que confirma que la Fiscalía no ha archivado de entrada la denuncia y, en cambio, abre una "vía formal de investigación clara de catalanofobia contra la minoría nacional catalana".