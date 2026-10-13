Alexia Putellas alcanza la marca histórica de 150 partidos con la selección española

Putellas saltó al campo ante Estados Unidos en el Subaru Park de Chester, Pensilvania, al ser incluida en el once inicial elegido por la seleccionadora, Sonia Bermúdez.

La futbolista de las Lionesses de Londres, de 32 años, repitió como titular este martes tras salir también de inicio el pasado sábado en la victoria de España por 0-2, en el primer amistoso frente a la selección estadounidense.

La de Mollet del Vallès debutó con la absoluta el 28 de junio de 2013 en un amistoso contra Dinamarca disputado en la localidad de Velje.

Al día siguiente fue incluida en la lista para la Eurocopa de aquel año. En el primer partido de ese torneo anotaría un gol fundamental -el que dio la victoria a España en el descuento por 2-3 ante Inglaterra- tras sustituir en el minuto 73 a su hoy entrenadora en la selección.

Con excepción de la Euro de 2022 que se perdió al romperse el ligamento cruzado el día antes de empezar la competición, la '11' ha estado desde entonces en cada gran cita con 'La Roja', desde el Mundial de 2015 -el primero que jugó España- a la Eurocopa del año pasado, pasando por la Copa del Mundo ganada en 2023.

La doble ganadora del Balón de Oro también se erigió además en una de las líderes del plantel ante la Federación Española a raíz del beso no consentido del expresidente del organismo, Luis Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso tras la consecución del Mundial en Sidney.

El conocido como movimiento #SeAcabó, bautizado así por un mensaje suyo en redes sociales, visibilizó las dinámicas machistas en el ente federativo y provocó un cambio estructural sin precedentes en el mismo, incluyendo la destitución de Rubiales, del entonces seleccionador Jorge Vilda y de varios cargos más.

Putellas es la futbolista española con más encuentros disputados con 'La Roja', por delante de la capitana Irene Paredes (129), de Jenni Hermoso (125) y de Mariona Caldentey (104).

Con la selección española, sus números solo son superados en la categoría masculina por dos jugadores: Sergio Ramos, que logró 180 internacionalidades, e Iker Casillas, con 167 partidos.