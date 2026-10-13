Cubarsí, Cancelo, Pedri y Fermín, novedades del Barça ante el Galatasaray

Cubarsí, Cancelo, Pedri y Fermín, novedades del Barça ante el Galatasaray

Redacción deportes, 13 oct (EFE).- El Barcelona se enfrenta este martes al Galatasaray, en el partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones, con las novedades en la alineación del central Pau Cubarsí, el lateral Joao Cancelo, el centrocampista Pedro González 'Pedri' y el mediapunta Fermín López.