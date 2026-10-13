Netflix adquiere los derechos audiovisuales exclusivos Mundial 2030 para España y Andorra

El Mundial 2030 conmemorará el centenario de la competición. España, vigente campeona del mundo, será uno de sus tres países anfitriones, junto con Marruecos y Portugal. Argentina, Paraguay y Uruguay acogerán, además, los partidos de celebración del centenario.

Netflix confirmó que "tiene previsto ofrecer la cobertura íntegra y en directo del torneo, con emisión de programas -con un planteamiento genuinamente español- antes de cada partido, durante el descanso y después del encuentro, además de un programa resumen diario los días de partido y otros contenidos destinados a generar expectación en la antesala del torneo".

"Como parte del acuerdo, en España podrá verse gratis un partido de cada jornada. Además, se ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos que incluirá todos los de España, las dos semifinales y la final, lo que garantizará una gran disponibilidad para el público de todo el país. Más adelante se darán a conocer más detalles sobre la colaboración de Netflix con una cadena de televisión en abierto para la emisión de determinados partidos", subraya la plataforma.

El acuerdo amplía, además, la creciente colaboración de Netflix con la FIFA. Netflix posee también los derechos audiovisuales en Estados Unidos y Canadá de las ediciones del 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

"Pocos acontecimientos unen tanto a la gente como un Mundial. Este año, yo estaba en el estadio cuando España levantó el trofeo y viví de primera mano la pasión, el orgullo y las historias que acaban formando parte de la cultura de un país y perduran en la memoria durante generaciones. Ahora que España va a ser uno de los países anfitriones en 2030, nos hace muchísima ilusión ofrecer todos los partidos a los aficionados de España y Andorra", indica Bela Bajaria, directora jefe de Contenidos de Netflix.

Por otra parte, desde la FIFA Mattias Grafström, secretario general, dijo que les complace seguir reforzando su colaboración con Netflix con la vista puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2030. "Esta será una edición muy especial del torneo y estamos deseando colaborar para llevarla a los aficionados de España y de Andorra. Compartimos el objetivo de acercar aún más el fútbol a los aficionados para que disfrute de la emoción de esta competición el mayor número de personas".