Relevent comercializará los derechos de las competiciones de selecciones de 2028 a 2036

El acuerdo abarca los derechos de medios de comunicación, patrocinio y licencias, así como la prestación de servicios de gestión de cuentas y otros comerciales relacionados a las citadas competiciones.

Según explicó el organismo, el nombramiento es fruto de un exhaustivo proceso de evaluación durante el cual Relevent demostró un profundo conocimiento de los objetivos estratégicos de la UEFA y de la dinámica cambiante del mercado mundial del deporte y el entretenimiento.

La UEFA destacó que la agencia, "que cuenta con una trayectoria contrastada en la representación de las competiciones de clubes de la UEFA, presentó una visión convincente para el futuro desarrollo comercial de las competiciones de selecciones nacionales, con especial atención a la optimización del valor para las federaciones miembro".

Añadió que Relevent demostró comprender claramente la posición única que ocupan las competiciones de selecciones nacionales y avanzó que en estrecha colaboración con ella "tratará de ampliar las oportunidades comerciales y potenciar el valor aportado a los socios a través de programas de medios de comunicación, patrocinio y licencias".

La UEFA precisó que CAA Eleven, su actual agencia de marketing, seguirá siendo responsable de la comercialización de la cartera de fútbol de selecciones nacionales hasta la Eurocopa de 2028 incluida y agradeció su colaboración basada en la confianza mantenida desde 2012.