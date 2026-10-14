1-0. El Bodo Glimt derrota al Dortmund y sigue asombrando a Europa

El Bodo Glimt fue claramente el mejor equipo a lo largo de los primeros 45 minutos, con más posesión de pelota, más llegada y un trabajo defensivo que hacía que el Dortmund tuviera pocas posesiones claras y sufriera pérdidas de pelota rápidas.

En la primera parte al equipo noruego prácticamente sólo le faltó el gol. En el momento que estuvo más cerca fue en el minuto 28, cuando Blomberg se perdió por muy poco un centro de Hauge desde la izquierda.

Otra buena ocasión la había tenido Fet, unos 10 minutos antes, con un remate desviado tras una buena combinación.

En todo caso, al margen de las llegadas, el partido se jugaba predominantemente en la mitad del Dortmund -que tiene que haberse dado por satisfecho con irse al descanso con el partido empatado- y en buena parte también cerca del área.

En el segundo tiempo el Bodo salió en plan de liquidar y en los primeros cinco minutos tuvo cuatro llegadas claras. El gol llegó en el 52, cuando Sjövold -lateral derecho- definió en posición de delantero centro a centro de Auklende desde la derecha.

Tras verse en el desventaja el Dortmund tuvo una clara reacción, primero con los jugadores que ya estaban en el campo y luego impulsado por la entrada al campo de Felix Nmecha, Serhou Guirsassy y Julian Ryersson que cambiaron por completo el partido.

La última media hora fue claramente del Dortmund, que tuvo varias buenas ocasiones pero no le alcanzó para el empate.

1; Bodo Glimt: Haikin; Sjövold, Gundersen, Björkan; Berg; Fet, S.Auklend; Blomberg, Helmersen, Hauge (Brynhildsen, 79).

0; Borussia Dortmund: Kobel: Gadou, Anton. Bensebaini; Beeier (Chukwuemeka, 79), Veerman (Nmecha, 60), Jobe Bellingham, Svenson; Karetsas (Nwaneri, 60), Inacio (Ryerson, 60); Fabio Silva (Guirassy, 60).

Árbitro: Urs Schnyder (Suiza). Amonestó a Gadou, Fabio Silva

Incidencias: partido de la segunda jornada de la fase previa de la Liga de Campeones de fútbol disputado en el estadio Aspmyra de Bodo.