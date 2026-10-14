El Rayo, sancionado con cierre parcial del estadio de Vallecas y una multa de 6.000 euros

El partido tuvo que ser suspendido el pasado sábado debido al lanzamiento masivo de objetos (avioncitos de papel y bolas de plástico) en reiteradas ocasiones por parte de los aficionados del Rayo, como protesta contra la gestión del club de su presidente, Raúl Martín Presa.

El Comité señaló en un comunicado que "declara al Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D. responsable de una infracción grave de alteración del orden del encuentro, tipificada en el artículo 107.1, en relación con el artículo 15 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, e imponerle una multa de 6.000 euros y la clausura parcial de sus instalaciones deportivas por un partido, limitada al fondo situado sobre la zona de vestuarios".

En este sentido, el Comité de Disciplina requiere al club franjirrojo que, "con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de la resolución", comunique en el plazo de veinticuatro horas los sectores que conforman el "fondo situado sobre la zona de vestuarios" desde los que se produjeron los lanzamientos.

Asimismo, el comité federativo apercibió expresamente al Rayo Vallecano de "la clausura total de sus instalaciones deportivas en caso de reincidencia", de conformidad con el referido artículo 107.1 del Código Disciplinario.

En relación con la reanudación del encuentro, decidió dar traslado al Juez Único de Competición, "en virtud de las competencias atribuidas a dicho órgano competicional en el artículo 56 de los Estatutos de la RFEF.