Guridi se une a la lista de bajas para visitar al Real Madrid

El Sevilla indica en un comunicado que el jugador "ha iniciado tratamiento de recuperación y queda pendiente de evolución", por lo que ya no estuvo este miércoles junto a sus compañeros en la sesión preparatoria que dirigió Luis García Plaza en la ciudad deportiva del club, en la que otro centrocampista, el georgiano Giorgi Kochorashvili, "realizó trabajo específico en el gimnasio".

La baja de Guridi, uno de los refuerzos del Sevilla de este verano, al que llegó procedente del Alavés, se une a la del extremo canterano Miguel Sierra, que se lesionó en la segunda parte del encuentro del pasado lunes en el campo del Levante (3-3) y que se someterá a una intervención quirúrgica para corregir la luxación de la clavícula derecha que se produjo y por la que estará alrededor de tres meses de rehabilitación.

Para el encuentro en el Santiago Bernabéu son bajas segura, además de Guridi y Miguel Sierra, otros dos futbolistas también lesionados, el defensa canterano Iker Muñoz, metido de lleno en la dinámica de la primera plantilla, y el central brasileño Marcao Teixeira.

Tampoco podrá jugar ante el Real Madrid el delantero lebrijano Isaac Romero, expulsado en el tiempo añadido del partido contra el Levante justo después de marcar el 2-3, al mandar callar a la grada en su celebración y ver su segunda amarilla.

Por contra, Luis García Plaza ya puede contar con el delantero belga Lucas Stassin, quien se reincorporó el martes al trabajo con el grupo tras varias semanas de baja por una lesión muscular.