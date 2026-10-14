BCP se burló del Senado al ocultar informes claves sobre Ueno

¡Satisfechos! Así se declararon algunos senadores tras recibir el informe remitido por el Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el “cumplimiento de los límites prudenciales aplicables a operaciones con partes vinculadas y sobre las medidas correctivas respecto a Ueno Bank”, del Grupo Vázquez SAE.

Sin embargo, la banca matriz subestimó y se burló de los legisladores al ocultarles memorandos de entendimiento, notas e informes que, desde el 29 de abril de 2026, alertaban a la propia entidad bancaria sobre excesos en los topes legales durante enero, febrero y marzo de este año. Los documentos omitidos exponen en detalle cómo el banco -–que custodia US$ 850 millones de fondos públicos y del IPS– otorgó préstamos multimillonarios a tres empresas vinculadas “a sola firma”, “sin garantía real” y al margen de los parámetros prudenciales.

En síntesis, el memorando del exgerente de Supervisión, Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026 –documento que motivó la reacción del Senado–, constituye solo una parte de la evidencia y no fue el único dictamen redactado sobre Ueno Bank.

El BCP mintió a los legisladores tanto en su respuesta formal al pedido de informe como en la reunión reservada celebrada en la sede legislativa el viernes pasado.

Ocultaron informes que describen operativa

El pedido formulado por los senadores de Honor Colorado –Basilio Núñez (presidente del Congreso), Antonio Barrios y Natalicio Chase (líder de bancada)– había reclamado datos específicos sobre las operaciones y excesos descritos en el memorando de Rivarola.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Depósitos públicos coinciden con préstamos de Ueno a vinculadas

La consulta número 10 de la Cámara Alta preguntó expresamente: “Indicar la nómina de informes de inspección y de monitoreo continuo sobre Ueno Bank SA emitidos entre enero del año 2025 y la fecha, con número y fecha de cada uno”.

El BCP limitó su respuesta a cuatro documentos de la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas (ISEFS): la Nota SB.SG N° 00174/2026 del 05/06/2026, el Memorando de Entendimiento SB.SG.ISEFS.SEFS 4 N° 004-UENO BANK del 24/07/2026, el Informe SB.GS.ISEFS.SEFS 4 N° 01/2026 del 05/08/2026 y la Nota SB.SG N° 00212/2026, de fecha 06.08.2026. En efecto, la banca matriz solo reportó cuatro trámites, a pesar del amplio período de análisis que solicitaron los legisladores.

El presidente del BCP, Carlos Carvallo, además de restarle valor al informe de Fernando Rivarola, ocultó el informe SB.GS.ISEFS. SEFS. 4 N° 006/2026 del 8 de junio de 2026. En este documento clave, la ISEFS analizó el expediente EXP-2026-00571-UENO BANK SA S/ revisión de clientes que, conforme a criterio de la ENTIDAD, no revisten la calidad de vinculación.

En dicho escrito, el equipo supervisor citó como antecedente un MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SB.SG.ISEFS 4 N° 002/2026 del 4 de mayo de 2026, donde recordó a Ueno Bank el aviso remitido por correo electrónico el 29 de abril de 2026 por la Intendencia de Gestión de Información. En el reporte se advirtió que el resultado de la agrupación en la Red de Comunicación Financiera del grupo de personas vinculadas con sus respectivos saldos arrojaba “excesos en sus límites primarios y secundarios” durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

En resumen, Ueno Bank rebasó el tope del 20% de su patrimonio efectivo (límite primario) y hasta el 30% fijado (límite secundario) para casos excepcionales con respaldo de garantías, según lo estipula la Ley de Bancos.

Lea más: Ueno dice que sus depósitos públicos incluyen fondos de binacionales, pero Itaipú sigue sin responder cuánto tiene ahí

En aquella fecha, el equipo supervisor ordenó recalcular los límites de las personas vinculadas sobre la base de las agrupaciones vigentes. Exigió además que, si el recálculo confirmaba excesos, la entidad debía deshacer su posición e informar el impacto cuantitativo, junto con las medidas correctivas adoptadas para su regularización.

Advertencias desde 2025 y la estrategia del banco para taparlas

En el informe del 8 de junio de 2026, el equipo supervisor evidenció como antecedente que las advertencias a Ueno Bank no eran nuevas. El documento consigna que el banco contestó al requerimiento con la Nota SG N° 139/2026, en la cual alegó que las inconsistencias detectadas por la Superintendencia de Bancos obedecían a “desvinculaciones que realizó a partir de notificaciones cursadas por la propia Superintendencia durante el ejercicio 2025”.

Esto prueba que las irregularidades operativas en Ueno Bank arrastraban alertas desde 2025, un antecedente que tampoco se reportó al Senado. La entidad privada insistió en que, tras esa “corrección” de 2025 comunicada a la Superintendencia, sus cuentas se encuadraban dentro de los límites regulatorios.

Sin embargo, el 26 de mayo de 2026 (22 días después), el equipo de supervisión reiteró la detección de excesos en los topes legales durante enero, febrero y marzo de 2026, y aclaró que la recepción de la nota del banco en 2025 no implicaba la aprobación de los cambios. La autoridad de control remarcó de forma textual: “Hasta tanto concluya el análisis, validación y determinación del área responsable de esta Superintendencia, la entidad deberá efectuar reportes y el control de los límites aplicables a personas vinculadas” (sic).

Lea más: Solo tres empresas vinculadas a Ueno tenían US$ 41,5 millones por encima del tope legal

Ante esta última notificación del 26 de mayo de 2026, Ueno Bank aseguró que ejecutó las recomendaciones, adjuntó documentación de 2025 para el análisis y solicitó formalmente la desvinculación de las firmas Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. No obstante, la inspección posterior de la Intendencia descubrió una maniobra para burlar al Banco Central, hecho que también se ocultó a la Cámara Alta.

Hallazgos irrefutables: de empleados a propietarios

El análisis de los documentos que presentó Ueno Bank para tramitar la desvinculación de Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA reveló situaciones irrefutables, asentadas en el informe del 8 de junio de 2026 que no se remitió al Senado.

Para justificar la desvinculación, Ueno Bank presentó nuevos propietarios de sus empresas. Anteriormente, pertenecían al Grupo Vázquez, Itti y Miguel Vázquez. Hasta el 19 de setiembre de 2025, Mowi SA tenía como accionista al Grupo Vázquez (99%) y Miguel Vázquez (0,01%), mientras que en Grupo Hendy SA eran dueños Itti (90%) y Grupo Vázquez (10%) hasta el 30 de setiembre de 2025. Por su parte, en Grupo M SA, hasta ese mismo 30 de setiembre, los propietarios eran Itti (99,02%) y Grupo Vázquez (0,98%).

Tras el reporte del BCP, el grupo presentó como nuevos accionistas en Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA a empleados y exgerentes del Grupo Vázquez. En los casos de Mowi SA y Grupo Hendy SA, las acciones pasaron a nombre de empleados de la empresa Itti y del propio Grupo Vázquez.

En la primera firma aparecieron como nuevos dueños el exsubgerente de Ueno Bank, José Sala, y el exgerente general del Grupo Vázquez, Sergio Pizzurno (actual director comercial de Technoma SA, proveedora del Estado). En la segunda figuraban como propietarios Vanessa Godoy, jefa de Talento Humano en Itti, y Óscar Urdapilleta, funcionario de la misma firma.

En cuanto a Grupo M SA, los titulares pasaron a ser el citado Óscar Urdapilleta y Diego Gómez, CEO de Hanoi SA (Monchis), otra firma perteneciente al Grupo Vázquez.

Estas sociedades accedieron a multimillonarios sobregiros y préstamos “a sola firma”, “sin garantías reales” y con “aprobación sin sustento documental”. Se concedieron condiciones altamente preferenciales, como montos desproporcionados y plazos extendidos, sin verificación previa de la capacidad de repago.

Lea más: BCP detectó maniobras de Ueno Bank para ocultar nexos con empresas

De acuerdo con el dictamen de supervisión, Ueno canalizó alrededor de US$ 146 millones (unos G. 880.000 millones) hacia estas empresas en un periodo de siete meses. El monto representó el 35% del patrimonio efectivo del banco y sobrepasó con creces el límite legal para operaciones con entidades relacionadas.

El equipo supervisor remarcó además que los fondos otorgados mediante estos préstamos se transferían de forma inmediata a otras firmas del Grupo Vázquez –como Itti, Redipro (Red Digital de Procesamiento SA) y Redisa (Red Digital SA)– para cubrir sobregiros y gastos operativos.

Otro informe y otras empresas en la mira

La evidencia demuestra que el BCP informó de manera incompleta e inexacta al Senado y ocultó expedientes fundamentales, independientes al memorando de Fernando Rivarola. El exgerente de supervisión remitió su informe el 10 de julio de 2026, cuatro días después de que el presidente Santiago Peña lo designara miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) mediante el Decreto N° 6329.

En su escrito, Rivarola no solo recomendó rechazar la venta de la cartera morosa de Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA a Vinanzas –otra firma del Grupo Vázquez–, sino que advirtió sobre la concesión irregular de créditos a otras empresas vinculadas.

Rivarola detalló operaciones con otras tres empresas. Franede SA, Aime SA Corredora de Seguros y Tuiu SA, las cuales –según los análisis– “vuelven a generar una situación de extremo exceso al límite regulatorio”. Asimismo, cuestionó las condiciones en que se evaluaron y aprobaron esos créditos e indicó indicios sobre un uso indebido de los desembolsos.

El BCP adujo ante el Senado que el correo de Rivarola no ingresó por los canales oficiales y que por ello no requería un trámite institucional. Sostuvo que la entidad bancaria subsanó el excedente y que actualmente solo investiga la posible existencia de una financiación indirecta en la venta de la cartera de deudas, operación aprobada con el fin de corregir dicho exceso.

Seprelad y DNIT se desentienden de controles

Consultamos a la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, si evaluarían la posibilidad de iniciar una investigación de oficio sobre las operaciones sospechosas vinculadas a Ueno Bank.

“La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) hace inteligencia financiera a partir de las comunicaciones que realizan los sujetos obligados y toda nuestra actividad es absolutamente confidencial por ley”, dijo brevemente. Le consultamos si hacen seguimiento a movimientos bancarios pero no respondió. Tampoco explicó qué ocurre si un sujeto obligado (como un banco) no comunica las operaciones sospechosas.

Lea más: Ueno movió US$ 146 millones hacia tres empresas vinculadas

DNIT tampoco hace control

Por su parte, el director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, sostuvo que no corresponde a su institución verificar los ingresos de quienes adquieren empresas. Ante la consulta sobre casos en los que una persona repentinamente empieza a declarar ingresos significativamente altos, Orué afirmó que no existe una normativa que establezca esa situación como una señal que deba llamar la atención.

Agregó que solo si observan indicios durante una fiscalización los remiten a la Seprelad, conforme al convenio vigente. Con respecto a si declaraciones llamativas como la señalada anteriormente no requieren intervenciones de oficio, dijo que “cuando hay una evasión de impuestos”.