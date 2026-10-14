La madre de Mbappé señalada en la investigación al exguardaespaldas de los 'bleus'

Según publica este miércoles el diario L'Équipe, Lamari fue interrogada por los jueces instructores el pasado viernes y le situaron en el escalón de "testigo asistido", previo al de la imputación, al considerar que existen indicios de su participación en los hechos pero no concluyentes.

Los magistrados consideran que la madre del futbolista pudo pedir a Sanhadji que intercediera para la obtención de cuatro visados. Sus abogados guardan silencio sobre este caso.

El propio Mbappé, señala L'Équipe, fue interrogado en esta investigación durante su estancia en París a finales del mes pasado, tras haber abandonado con una lesión la concentración de Francia para la Liga de las Naciones.

Pero su interrogatorio se inscribe por el momento como uno más de los que están llevando a cabo los investigadores para tratar de demostrar las actividades delictivas de Sanhadji, imputado por corrupción, desvío de fondos y tráfico de influencias.

El rotativo indica que muchos otros miembros de la selección, actuales y pasados, directivos de la Federación e, incluso, actores han sido interrogados en el marco de esa investigación.

Según el diario, Mbappé donó a Sanhadji 60.300 euros en 2023, poco antes del viaje que efectuó a Camermún, en el que estuvo acompañado del histórico guardaespaldas de la selección, lo que ha llevado a los magistrados a tratar de determinar si se trataba de una misión oficial o privada.

Tras la llegada de Zinedine Zidane al puesto de seleccionador, había pedido que Sahnhadji fuera su oficial de seguridad, pero ha tenido que renunciar al puesto ya que las medidas preventivas impuestas por los instructores le impiden entrar en contacto con miembros del la selección, actuales o del pasado.