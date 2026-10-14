Seedorf derrocha optimismo en su llegada al Corinthians: "Un león herido es muy peligroso"

"Los jugadores están heridos y un león herido es muy peligroso", declaró el exjugador del Real Madrid en la rueda de prensa posterior a su primer entrenamiento al frente del equipo paulista.

"Que tengan cuidado con nosotros", añadió.

El Corinthians, que tiene como principal figura al también neerlandés Memphis Depay, se encuentra en la decimosexta posición de la Liga cuando faltan ocho jornadas para el final del campeonato.

Para su nuevo técnico, esta nueva aventura es una gran oportunidad para entrenar a "uno de los mejores equipos del mundo" y en una liga "muy competitiva" a la que llevaba años intentando volver después de su etapa dirigiendo al Botafogo.

A pesar de pasar siete años sin entrenar a ningún equipo, Seedorf manifestó que nunca se alejó del fútbol y "simplemente no creía en los proyectos que le ofrecían", pero que se mantuvo estudiando, analizando y trabajando cerca de los terrenos de juego.

"Es fácil llegar a un club cuando todo va bien", declaró para añadir que lo que Corinthians necesita para revertir su mala dinámica es "coraje y confianza en los valores del equipo".

El exjugador de Real Madrid, AC Milán, Inter y Ajax de Ámsterdam sostuvo que la situación "puede mejorar rápidamente", ya que su sensación durante el primer contacto con la plantilla fue muy positiva.

"Estoy aquí porque confío en los ingredientes que tengo", dijo Seedorf, quien reveló que el coraje y la intensidad son los pilares de su proyecto: "Para quien trabaja bien los resultados son solo una cuestión de tiempo".

Precisamente sobre los resultados obtenidos durante su carrera como entrenador, en la que figuran más derrotas que victorias, manifestó que nunca le dieron la oportunidad de cultivar un proyecto desde el inicio de temporada.

"Todo el mundo puede opinar sin saber, pero yo no tengo tiempo para preocuparme en esas cosas", aseveró para añadir que una de las enseñanzas que le dejó su carrera como jugador fue "pasar página, mirar al frente, trabajar y enfocarse en lo que uno controla".

Asimismo, el entrenador nacido en Surinam destacó el trabajo del equipo de analistas que tiene Corinthians y que le van a permitir adaptarse rápidamente para afrontar su primer compromiso liguero el próximo lunes ante Vitória.

Junto a Seedorf, el español Pablo López se sentará en el banquillo como auxiliar técnico después de ser cesado el pasado mes de enero como entrenador del Racing de Ferrol de la tercera división española.

"No tengo miedo ni preocupación, el equipo va a representar lo que yo quiero, un equipo compacto, ordenado, agresivo y con una calidad a la altura de la historia de Corinthians", concluyó el técnico.