Deportivo y Levante miden sus malas rachas en Riazor

Pese a las buenas sensaciones que ha mostrado en sus últimos partidos, el Dépor no gana desde que asaltó el Estadio de la Cerámica de Villarreal. Eso sucedió el pasado 5 de septiembre. La última victoria del Levante queda más lejos. Fue en el Ciutat de Valencia ante el Betis (5-2) el 29 de agosto.

Por eso, a ambos les urge reencontrarse con el triunfo para cortar esa mala dinámica, especialmente a un Deportivo que la próxima semana visitará el Metropolitano, donde el Atlético solo ha cedido un empate ante el Villarreal.

Sin los lesionados Aubameyang, Marc Casadó y Zakaria Eddahchouri, Antonio Hidalgo podría darle continuidad al bloque que formó de inicio ante la Real Sociedad, con las novedades de Riki y Amatucci en la zona de creación y la duda de si Luismi Cruz entra por Mella en la línea de ataque.

Por su parte, el Levante lleva cuatro jornadas seguidas sin vencer, después de empatar ante el Málaga (0-0), perder ante el FC Barcelona (2-4) y Villarreal (3-1) y el empate del pasado lunes ante el Sevilla (3-3) en el Ciutat de València. Es la segunda peor racha del equipo desde que Luís Castro se sentó en el banquillo.

El club valenciano, además, todavía no ha ganado fuera de casa. Es el quinto peor visitante de la categoría, con apenas dos puntos en sus cuatro partidos lejos del Ciutat de València y solo ha marcado un gol.

El entrenador del Levante, Luís Castro, mantiene la baja por lesión de Hugo Sotelo, aquejado de un esguince de rodilla desde hace un mes, y tampoco podrá contar con el delantero Etta Eyong, que pese a que se ha ejercitado con el equipo no quiere arriesgar tras recuperarse de una lesión muscular.

Tras la reacción del equipo ante el Sevilla en la segunda parte, jugadores como Dani Requena o Thiago cuentan con opciones de entrar en el equipo titular, mientras que Musuayi o Víctor García perderían su sitio en el once inicial.

Además, Toljan, que se retiró con unas molestias del partido ante el Sevilla, estará en la convocatoria, aunque podría entrar Nacho Pérez en el lateral derecho.

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Giménez, Bright Ede, Quagliata; Luismi Cruz o Mella, Amatucci, Riki, Soriano; Yeremay y Nsongo Bil.

Levante: Levante: Ryan; Toljan, Dela, Ndukwe, Manu Sánchez; Rey, Olasagasti, Dani Requena; Brugué, Iván Romero y Thiago.