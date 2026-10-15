El Brighton empieza líder

Al Brighton lo siguen el Copenhague, que se impuso por 3-0 al Braga; el Trabzonspor, por 2-4 al KuPS; el Atalanta, por 3-1 al Pafos; el Mjallby, por 2-0 al Inter Escaldes; el Saint Truiden, por 2-0 al Iberia 1999; el Friburgo, por 3-2 al Jablonec; el Lugano, por 3-2 al Estrella Roja y el Mónaco, por el citado triunfo ante el CSKA Sofía por 1-2.

Más abajo, también como ganadores en la primera jornada, figuran el Hadjuk Split, que se impuso por 2-1 al Ajax, en el duelo entre entrenadores españoles (Gonzalo García en el club croata y Míchel en la entidad neerlandesa); el Panathinaikos, por 2-1 al Borac Banja Luka; el Brann, por 2-1 al Lincoln; el Gent, por 1-0 al Aarhus, y el Twente, por 1-0 al Thun.

No ganó el Getafe, que salvó un punto contra el Universidad de Craiova con un gol de Nemanja Gudelj (1-1) en el minuto 81, como también empataron Egnaita y Midtjylland; Riga y Kairat Almaty y Hearts y Nordsjaelland, todos a uno.