El Real Madrid descansa tras volver de Roma y volverá a entrenar el viernes

Así, este jueves no habrá entrenamiento del conjunto blanco, que se impuso el miércoles por 3-4 en la máxima competición europea con una remontada 'in extremis' gracias a los goles de Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger y a la aportación desde el centro del campo, sobre todo, de Arda Güler.

La próxima sesión está programada para el viernes 16 de octubre. Los jugadores están convocados a las 10.30 horas (CEST) en Valdebebas para el que será el penúltimo entrenamiento antes de volver a la acción en LaLiga EA Sports.

El Real Madrid juega este fin de semana en el Santiago Bernabéu contra el Sevilla (domingo, 21.00 horas CEST) y lo hará sin Vinícius, expulsado ante el Villarreal el pasado sábado y sancionado en la tarde del miércoles con cuatro encuentros de suspensión, dos por agarrar del pelo a Saliba y dos por las protestas posteriores. El brasileño, por tanto, se perderá los cruces contra Sevilla, Barcelona, Racing y Valencia.

Ese partido contra el Valencia despertó las protestas de Mourinho, ya que, a diferencia del partido contra el Sevilla, está programado para el sábado 7 de noviembre, en una semana en la que el Madrid también juega partido de 'Champions' el miércoles. El técnico portugués definió esa decisión en rueda de prensa como una "falta de respeto".

Continúan con sus procesos de recuperación los lesionados Raúl Asencio (operado de una fractura por estrés en la tibia), Rodrygo, Militao y Mendy, que no estuvieron disponibles para Mourinho en el encuentro en Roma. Los tres últimos se acercan a la recta final de sus respectivas dolencias y ya han entrenado con el grupo.