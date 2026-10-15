Inter Miami vuelve a los 'playoffs', Damiani sigue en racha y el Saint Louis, invencible

El conjunto de Florida venció por 2-0 al New York City y resolvió el encuentro antes del descanso con los goles del mexicano Germán Berterame y del argentino Rodrigo de Paul, este último a pase de Messi. El triunfo aseguró su presencia en la fase final a falta de cinco partidos para completar la temporada regular.

Berterame abrió el marcador en el minuto 20 tras una asistencia del uruguayo Luis Suárez. De Paul amplió la ventaja en el tiempo añadido de la primera mitad con un remate a la escuadra después de combinar con Messi.

El New York City tuvo la oportunidad de recortar distancias de penalti en el tramo final, pero el canadiense Dayne St. Clair detuvo el lanzamiento y preservó la portería a cero del Inter Miami.

En Chicago, el Philadelphia Union remontó ante un Fire que se quedó con diez jugadores, con el protagonismo de Milan Iloski y Bruno Damiani.

Iloski elevó a 18 su cuenta de goles en esta temporada, mientras que Damiani alcanzó los once tantos en la MLS y prolongó su racha anotadora.

El Union llegaba al Soldier Field con trece partidos consecutivos sin perder, una serie de once victorias y dos empates que había impulsado sus aspiraciones en la Conferencia Este.

El Saint Louis empató sin goles contra el Vancouver Whitecaps y encadenó 21 partidos consecutivos invicto, un nuevo récord que convirtió su encuentro en uno de los hitos de la jornada.

El conjunto de Misuri no pudo llevarse los tres puntos, pero prolongó una racha que volvió a demostrar su resistencia ante otro rival.

El Nashville goleó por 4-0 al Sporting Kansas City y alcanzó los 66 puntos para consolidarse al frente de la clasificación del Este de la MLS.

El equipo de Tennessee encarriló el encuentro en la primera mitad con los goles del alemán Hany Mukhtar, del inglés Sam Surridge y del hondureño Andy Najar, que marcaron en los minutos 10, 17 y 29, respectivamente.

La goleada reforzó las aspiraciones del Nashville al Supporters' Shield, el título que premia al mejor equipo de la temporada regular.

Antoine Griezmann fue uno de los protagonistas del empate 3-3 del Orlando City en el campo del Toronto FC. El delantero francés marcó en el minuto 77 y Daryl Dike anotó en el 83 en un encuentro que dejó seis goles en el BMO Field.

El francés llegaba a Toronto después de aportar un gol y una asistencia en la victoria por 3-2 contra el Columbus Crew y de participar en al menos un tanto en ocho encuentros consecutivos de liga.

El Atlanta United encontró alivio en su visita al colista Montreal, con Miguel Almirón al frente. El paraguayo abrió el marcador en el minuto 22 y el argentino Giuliano Galoppo amplió la ventaja en el 41.

Los dos goles de la primera mitad encarrilaron un triunfo necesario para un equipo que afrontaba el juego con 27 puntos y venía de perder por 3-1 en casa ante el Cincinnati.

En Columbus, el Crew venció por 3-1 al Charlotte con un gol del español Brais Méndez, que empató en el minuto 28 y abrió el camino de la remontada. Anass Zaroury y Taha Habroune completaron el triunfo con sus tantos en la segunda mitad.

Brais marcó por segundo partido consecutivo y sumó su tercer gol en los últimos cuatro encuentros.