Juventus, Leverkusen y Benfica marcan el ritmo en Liga Europa

El Juventus remontó en Vigo para ser el primero de todos, con el 1-2 en el minuto 92 de Randal Kolo Muani, mientras que la victoria fue rotunda del Bayer Leverkusen en el campo del Lech Poznan, con tres goles en el primer tiempo, dos de penalti de Patrick Schick, y el cuarto de Ibrahim Maza, un golazo, ya en el tramo final, para el 0-4.

El Benfica doblegó al Celtic (4-1), con dos goles del colombiano John Duran y dos asistencias del argentino Gianluca Prestianni; el Besiktas superó al Hoffenheim en Alemania (2-3); el Lyon se impuso por 3-2 al Crystal Palace, por medio de Corentin Tolisso, Ernest Nuamah y Pavel Sulc ante el campeón de la Liga Conferencia, al que no le sirvió el gol de Yeremy Pino; el Omonia ganó 0-3 al Celje y el Sunderland necesitó un tantos en los instantes finales para superar al Torreense, con el 1-2 de Noah Sadiki en el 93.

También vencieron el Ferencvaros por 2-1 al Viktoria Plzen; el Bournemouth, por 3-0 al Sturm Graz, y el Oympiacos de Imanol Alguacil, por 1-0 al Marsella, repleto de dudas y falto de resultados el club francés: ha perdido sus dos choques de la Liga Europa.

Alphadjo Cisse es el nombre de moda en el Milan. Sus siete goles en cinco partidos en esta campaña son la presentación incontestable del futbolista de 19 años, fichado en febrero de este año, cedido al Catanzaro y una realidad absoluta en la actualidad en el histórico club rossonero, que reaccionó este jueves tras la derrota inicial con el Benfica.

Tres de sus goles corresponden a la Liga Europa, todos en el triunfo por 0-4 contra el Salzburgo, completado con otro tanto de Gonçalo Ramos.

Una victoria indispensable para el Milan, que suma tres de los seis puntos disputados, como el propio conjunto austriaco o el AZ Alkmaar, pese a su victoria por 2-1 frente al Hapoel Beer Sheva.

La Real Sociedad sólo tiene un punto. Tuvo el triunfo en su mano, por delante en el marcador con un gol de Beñat Turrientes, pero Sekou Keita igualó en el minuto 88 para frustrar al conjunto donostiarra, que aún no ha ganado en esta Liga Europa.