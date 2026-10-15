La disputa por el Clausura peruano ingresa en su etapa de definición con cuatro líderes

Cuando se han disputado 11 jornadas de las 17 programadas, la clasificación es liderada por Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo, todos con 22 unidades, pero con mejor diferencia de gol para el Sporting.

Les sigue Universitario de Deportes, con 21 puntos, mientras que Juan Pablo II, Melgar y Alianza Lima tienen 19, Sport Boys y Cusco suman 18, y Alianza Atlético, 17.

La duodécima jornada será abierta este viernes con los partidos entre Sport Huancayo con Cusco, y Chankas con ADT, mientras que el sábado se enfrentarán Juan Pablo II con Sport Boys, Melgar con Garcilaso y Alianza Lima con Atletico Grau.

El domingo se darán los enfrentamientos entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos, FC Cajamarca con CD Moquegua, Alianza Atlético con Universitario de Deportes y Cienciano con UTC.

Al haber ganado Alianza Lima el Torneo Apertura, si se queda con el Clausura será proclamado automáticamente campeón nacional, mientras que si el ganador es Universitario ambos equipos jugarán una final de definición, ya que la U ocuparía el segundo lugar de la tabla anual acumulada.

En caso de que el vencedor en el Clausura sea otro de los equipos con opciones, jugará una liguilla de clasificación a la final con el equipo que ocupe la mejor posición en el acumulado anual tras el Alianza.