Lisandro: "El camino a seguir es trabajar juntos, con ambición y compromiso"

El internacional albiceleste publicó un mensaje en sus redes sociales para compartir algunas reflexiones sobre sus manifestaciones -criticadas también por leyendas del club- y cómo se siente: "Después del partido, hablé desde la rabia y frustración por no haber obtenido el resultado que todos queríamos".

"Quienes me conocen saben cómo vivo el fútbol, ​​con pasión, compromiso y un enorme deseo de ganar. Y cuando las cosas no salen como queremos, duele, especialmente cuando representas a un club con la historia y la grandeza del Manchester United", añadió.

"Mis palabras reflejan cómo me siento y cuánto deseo ver a este club competir por los mayores honores", continuó, "esos altos estándares son parte de cómo veo el fútbol y la responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta".

Lisandro Martínez apuntó que cuando habló de querer más se refería a la ambición que todos en el club deben de tener. "Seguir creciendo, hacernos más fuertes y tener todo lo que necesitamos para competir al más alto nivel. Estos son los estándares que todos debemos mantener, empezando por mí", aseguró.

"Sé que, ante todo, somos nosotros, los jugadores, quienes tenemos que cumplir, y me pongo al frente de esa responsabilidad. Necesitamos exigirnos aún más y trabajar juntos para llevar al Manchester United de vuelta a la cima", manifestó el argentino, quien apuntó que cree en sus compañeros, en el entrenador y en todos los que trabajan para ayudar al club a avanzar.

"Mi objetivo ha sido el mismo desde el primer día: ganar, competir al más alto nivel y dar todo lo que tengo por este escudo", agregó Lisandro Martínez.