México es sede del primer taller de infraestructura de la FIFA en Latinoamérica

"En la Federación Mexicana de Fútbol estamos comprometidos con la infraestructura, y es un honor ser anfitriones de este taller de la FIFA, el primero en la historia de nuestro continente", afirmó Arriola.

El FIFA Campus Essential Course in Football Infrastructure es una iniciativa encargada de incentivar y promover la infraestructura para el desarrollo del fútbol de manera integral.

Este programa abarca desde la planificación y construcción de centros de entrenamiento, estadios y campos deportivos, además de la capacitación operación eficiente, herramientas que se proporcionan a los profesionales del sector.

Arriola agradeció a la FIFA la inversión para este programa de 400 millones de pesos (más de 21,7 millones de dólares), recursos con los que el Centro de Alto Rendimiento de la FMF creció en cinco edificios, en áreas de hospedaje, en equipo médico especializado y en sistemas de captación de aprovechamiento de aguas pluviales.

El directivo también destacó que gracias a estos recursos se convirtió la cancha 4 a pasto híbrido, así como las mejoras en la cancha 2, lo que fue reconocido como el mejor proyecto realizado con fondos de FIFA Forward.

Este taller tendrá dos días de duración y contará con la participación de 52 representantes de las 23 federaciones miembros de este continente y representantes de la FIFA.

Al inicio de este taller acudieron representantes de Argentina, Paraguay, Cuba, Canadá, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos, Panamá, Uruguay, Belice, Colombia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, El Salvador y México.