Rojo, sin habilitación de Conmebol, se pierde partido de semifinales contra Flamengo

Estudiantes informó en un comunicado de que la Conmebol rechazó el pedido de inscripción del central, cuyo registro, según la institución, se hizo de acuerdo con la normativa vigente.

El club que preside Juan Sebastián Verón expresó su disconformidad con la resolución y sostuvo que la Conmebol había aprobado en casos recientes inscripciones solicitadas en condiciones idénticas a las de Rojo, por lo que consideró que debía haber aplicado el mismo criterio.

"En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto", informó la entidad.

Rojo, de 36 años, fichó en los últimos días por Estudiantes tras rescindir su contrato con Racing Club.

La intención del club de La Plata era inscribir a Rojo en lugar del uruguayo Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de muñeca con desplazamiento de cúbito y radio y se prevé que esté fuera de las canchas por unos tres meses.

El experimentado defensor argentino ha comenzado su tercera etapa en Estudiantes.

Su ausencia supone un contratiempo para el entrenador uruguayo Alexander 'Cacique' Medina, que tampoco podrá contar con los defensores Tomás Palacios y Leandro González Pírez, suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

Ante esto, se prevé que la dupla central sea formada por Ramiro Funes Mori y Santiago Núñez.

Estudiantes recibirá a Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, desde las 21.30 horas (00.30 GMT del viernes) en el estadio Jorge Luis Hirschi de la ciudad bonaerense de La Plata.

El conjunto argentino es el único equipo no brasileño que disputa las semifinales de esta edición de la Libertadores, en la que busca volver a una final por primera vez desde 2009, cuando conquistó su cuarta copa.

En la fase de grupos, Estudiantes y Flamengo se enfrentaron dos veces, con un empate 1-1 en Argentina y una victoria por 1-0 del equipo brasileño en Río de Janeiro.

La vuelta de la semifinales está prevista para el 22 de octubre en el estadio Maracaná y el ganador de la serie chocará en la final ante el vencedor de la serie entre Fluminense y Palmeiras, que este miércoles se impuso por 1-2 en el choque de ida.