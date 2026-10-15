Vinícius, obligado por sanción a aferrarse a una 'Champions' en la que tampoco carbura

Después de perder la titularidad ante el Villarreal el pasado sábado, Mourinho le dio un voto de confianza en el Olímpico, y Vinícius no respondió. Perdió el balón que provocó el 2-1 de la Roma al intentar un taconazo en una zona peligrosa, fue el jugador menos participativo del once inicial del Madrid, con apenas 22 toques de balón, y no dispuso de ningún remate.

El técnico portugués achacó los problemas del brasileño en la primera parte a la estrategia de Gasperini, entrenador de la Roma, que les sorprendió al cargar la banda derecha de atacantes y superioridades. Aun así, reconoció que el segundo gol venía de un error que no se puede cometer.

'Mou', además, incidió en el momento concreto que la Real Federación Española de Fútbol había elegido para comunicarle la sanción al delantero. "¿Piensas que es normal que un jugador de un equipo español, dos horas antes del partido, sepa que le dan cuatro partidos de suspensión? Se hacen cosas sin vergüenza ya", dijo en rueda de prensa.

Ante el Villarreal, Vinícius había ingresado al terreno de juego en el minuto 52. Completó un tramo de encuentro vertical, mostrando algunos brotes verdes de ese Vinícius del que Mourinho habla y que está luchando por volver. Marcó un gol 20 minutos más tarde, pero el árbitro no solo lo anuló por falta previa, sino que expulsó al brasileño, que había agarrado del pelo a Saliba.

"La afición tiene que pitarme, porque yo estoy para marcar goles, pero los árbitros no lo entiendo. He intentado quitar al jugador delante de mí y al final me engancho de su pelo. Pero no he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro. Contra 'Vini' todo es muy fácil porque la gente del otro equipo y la prensa van a decir que está bien", sentenció Vinícius tras el partido en Roma.

Ahora, el delantero tiene por delante más de un mes con pocas oportunidades para reivindicarse. No podrá jugar en LaLiga EA Sports ante Sevilla, Barcelona, Racing y Valencia a causa de la sanción. Volvería a la competición doméstica el fin de semana del 21 de noviembre, ante el Celta, después del segundo parón de selecciones del curso.

Entre medias, al brasileño le quedan como consuelo dos partidos de Liga de Campeones: la visita del Leipzig al Bernabéu el próximo miércoles y el viaje al feudo del AEK Atenas el 4 de noviembre. Tiene que ganarse la titularidad, eso sí, con un Mourinho con el que dijo tener "muy buena" relación, pero que ante la Roma volvió a mandarlo al banquillo en el minuto 59.

Vinícius manifestó su descontento en el momento, pero le quitó importancia después: "Siempre quieres jugar todos los minutos, pero sé de mi momento. A veces hay que salir para que jueguen otros jugadores y cambiar la dinámica. Me he enfadado un poco con él [Mourinho] por salir del partido, pero es normal y él tenía la razón, el equipo ha cambiado y ha mejorado".