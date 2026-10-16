Aguirre no cambiará de lado de banquillo por respeto a la tradición de Mestalla

“Fue idea mía, pero como no era tan importante, el argumento más sólido es la tradición, los 103 años de Mestalla en el mismo lugar, no seré yo quien rompa con la tradición, el respeto al estadio, a la afición y al banquillo, y se queda en el mismo sitio”, apuntó el mexicano.

Aguirre agregó: “No era lo que a mí me quitaba el sueño, se me ocurrió, pero tampoco pasa nada. Ni soy supersticioso ni soy cabezón. Soy un tipo de lo más normal”.

En un principio, según avanzó Tribuna Deportiva y pudo confirmar EFE por fuentes del Valencia, el cambio iba a realizarse, pero finalmente el banquillo local seguirá siendo el de la izquierda. Dicho banquillo ha sido ocupado siempre por todos los entrenadores del equipo local.