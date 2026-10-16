Alianza SIGA pide que la FIFA haga una revisión independiente de su gobernanza

En un comunicado posterior a la reunión de la FIFA en Zúrich (Suiza), en la que se acordó esta iniciativa y su presidente, Gianni Infantino, pidió disculpas por los errores en la gestión del proyecto para vender una participación de las competiciones de la FIFA a inversores externos y dijo que se ha retirado definitivamente.

SIGA opinó que "un grupo de trabajo interno no puede sustituir una revisión externa independiente de la gobernanza de la FIFA" e instó a la FIFA a que publique sin demora las decisiones del Consejo, aclare el mandato, la composición, las competencias y el calendario del grupo de trabajo, y explique si se llevará a cabo una revisión externa independiente y en qué condiciones.

"La consulta interna y el escrutinio independiente cumplen propósitos distintos; uno no puede sustituir al otro", apuntó tras señalar que "cualquier revisión de gobernanza que pretenda ser creíble debe cumplir con cinco requisitos esenciales".

En su opinión, estos son "independencia desde el inicio; un mandato lo suficientemente amplio; acceso total a la evidencia relevante y evaluación frente a estándares objetivos; transparencia en el proceso y en los hallazgos; e implementación efectiva respaldada por un seguimiento independiente".

SIGA consideró también que "las decisiones relativas a los recursos financieros del fútbol, incluida la financiación para el desarrollo, deben fundamentarse en criterios transparentes, análisis financieros debidamente documentados, una supervisión institucional eficaz y una verificación independiente, con salvaguardias que protejan dichas decisiones de influencias indebidas".

La alianza afirmó que "se mantiene completamente independiente y equidistante de los intereses institucionales y electorales en pugna dentro del fútbol mundial" y que su preocupación "no es quién prevalezca en el enfrentamiento actual, sino si el fútbol emerge con instituciones más sólidas, un sistema eficaz de pesos y contrapesos, y garantías capaces de perdurar más allá de cualquier liderazgo individual".

"La verdadera prueba no es si ha comenzado un proceso de reforma o si se han prometido explicaciones adicionales. Consiste en si se establece, sin dilaciones innecesarias, un proceso genuinamente independiente que produzca un cambio institucional significativo, perdurable y verificable de manera independiente", concluyó.

El Consejo de la FIFA acordó también que la Comisión de Disciplina Independiente revise sus medidas disciplinarias y presente sus conclusiones en la próxima reunión, el 16 de diciembre en Doha, tras la polémica generada en el Mundial por la suspensión de la tarjeta roja al estadounidense Folarin Balogun, después de una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.