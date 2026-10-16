Bellingham: "Es un gran honor jugar en el Real Madrid y llegar a los 150 partidos"

"Estoy muy feliz y orgulloso. Es un placer siempre jugar en este club y ojalá sea por mucho más. El Real Madrid significa mucho para mí porque es el club más grande del mundo. Es un gran honor jugar aquí y llegar a los 150 partidos", manifestó en declaraciones difundidas por el club, quien le hizo entrega de una camiseta conmemorativa.

Bellingham, que cumple su cuarta campaña en la entidad y que en esos encuentros ha marcado 49 goles y ha repartido 36 asistencias, indicó: "Tengo 23 años, si yo soy veterano... Estoy disfrutando mi rol en el equipo y ojalá podamos mejorar y ganar títulos. A veces hay partidos un poco más difíciles, pero casi todos los hemos ganado. Necesitamos seguir trabajando y mejorando".