Costa Rica anuncia partidos amistosos ante Argentina y Ecuador en noviembre

La entidad indicó que estos "dos exigentes desafíos internacionales" se llevarán a cabo durante la ventana internacional FIFA de noviembre: el día 13 contra Ecuador, en Quito, y el día 17 frente a Argentina, en la ciudad de Córdoba.

Tras la salida del entrenador argentino Fernando Batista el pasado 28 de septiembre debido a la eliminación en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, la FCRF nombró como seleccionador interino al exjugador Bryan Ruiz, una de las leyendas del fútbol de Costa Rica.

Ruiz ganó los dos partidos que dirigió frente a Nicaragua (0-3) y ante Haití (2-0) en el cierre de la Liga de Naciones, y las negociaciones para su continuidad como seleccionador titular se encuentran avanzadas, según informó la FCRF.

Después de asistir a tres mundiales de forma consecutiva, Costa Rica no se clasificó para el Mundial de 2026, lo que ha generado numerosas críticas de la prensa y la afición hacia el talento y nivel de los jugadores y también hacia la FCRF por sus recientes decisiones en la contratación de técnicos extranjeros.

Con el mexicano Miguel 'Piojo' Herrera, la selección de Costa Rica no se clasificó para el Mundial de 2026 y luego lo sustituyó por el argentino Fernando 'Bocha' Batista, quien en siete meses de gestión no ganó un solo partido, con un saldo de un empate y cinco derrotas, además de la eliminación en la fase de grupos de la Liga de Naciones en una llave que compartía con Haití, Curazao, Nicaragua, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

El objetivo principal de Costa Rica es volver en 2030 a un Mundial, pero también persigue otros como conseguir la clasificación para la Copa Oro de la Concacaf de 2027 en un torneo regional previo.