Ecuador jugará frente a Costa Rica y Bolivia en amistosos de la fecha FIFA de noviembre

"Después de más de un año, la selección ecuatoriana volverá a jugar frente a su afición. Quito y Guayaquil recibirán los amistosos ante Costa Rica y Bolivia durante la Fecha FIFA de noviembre", señaló la FEF en un comunicado.

La última vez que la Tri jugó en Ecuador fue el 9 de septiembre de 2025 cuando venció por 1-0 a Argentina en Guayaquil, en el cierre de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

En Quito, su última presentación fue en marzo de ese año, con triunfo por 2-1 ante Venezuela, también por las eliminatorias.

Ecuador volverá a trabajar bajo el mando de Gallardo tras su gira asiática, en la que perdió por 3-0 ante Corea del Sur, el 24 de septiembre, y cayó en la tanda de penaltis ante Japón y Panamá, en dos partidos disputados a inicios de octubre.

Ante Japón, la Tri empató sin goles en los 90 minutos y perdió por 5-4 en los penaltis el 1 de octubre y, cuatro días después, igualó 1-1 con Panamá y luego cayó por 7-6.

Ecuador continuará el proceso de preparación con miras a las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2030 y para la Copa América a mediados de 2028.