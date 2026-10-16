El Barcelona viaja a Sevilla con las novedades de De Jong y Raphinha

Tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el club azulgrana ha confirmado que el jugador neerlandés cuenta con el alta médica tras superar la lesión en la rodilla que sufrió con su selección en el Mundial.

En el caso de Raphinha, padeció molestias musculares en el último parón de selecciones en un partido en Australia y se ha perdido los dos últimos encuentros del Barcelona ante el Getafe y el Galatasaray.

El brasileño y el neerlandés son las novedades en la convocatoria de 23 jugadores del primer equipo azulgrana, en la que no figuran los lesionados Andreas Christensen y Roony Bardghji.

La expedición del Barça para viajar a Sevilla está formada por: Joan Garcia, Szczesny y Livakovic (porteros); Cancelo, Balde, Cubarsí, Espart, Gerard Martín, Kounde y Eric Garcia (defensas); Fariñas, Gavi, Fermín López, Pedri, Rodrigo, Olmo, De Jong y Bernal (centrocampistas); Gabriel Jesus, Raphinha, Lamine Yamal, Adeyemi y Gordon.