El Madrid exige la dimisión inmediata de Tebas por comparar su TV con la propaganda nazi

El club blanco considera "absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi" , explicó en un comunicado, en el que asegura que "la aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa su carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno".

En un mensaje publicado este viernes en redes sociales, Tebas aseguró que Real MadridTV "es una pieza central de esa maquinaria", que no hace análisis completos de los partidos de cada jornada, ni los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid.

"La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi", aseguró.

Para el Real Madrid, "estas declaraciones constituyen un nuevo episodio de los ataques reiterados de Javier Tebas contra el Real Madrid, su presidente y sus medios de comunicación" y además "resulta inadmisible que aproveche incluso preguntas, informaciones u opiniones de periodistas ajenos al club", al que atribuye "actuaciones de terceros sobre las que no tenemos responsabilidad alguna".

"Resulta especialmente grave que Tebas utilice estas manifestaciones para cuestionar las legítimas actuaciones del Real Madrid y de Real Madrid Televisión en relación con el caso Negreira", añade el club, que recuerda que "ha tenido que acudir directamente a UEFA para exigir el completo esclarecimiento" del caso "ante la falta de una respuesta (...) de las dos instituciones en las que Javier Tebas ostenta responsabilidades de máxima relevancia".

El Real Madrid, que "exige asimismo una renovación integral del sistema arbitral y de las estructuras federativas de gobierno, gestión, supervisión y disciplina, mediante la renovación de quienes desempeñaron funciones de responsabilidad durante aquella etapa", estima que "la conducta reiterada de Javier Tebas evidencia una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales".

"Por todo ello, el Real Madrid considera que las manifestaciones y comportamientos reiterados de Javier Tebas resultarían inadmisibles en cualquier institución deportiva europea que se rija por principios de respeto, neutralidad e integridad, y que lo descalifican institucionalmente para continuar desempeñando los cargos que ocupa", concluye.