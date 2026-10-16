El Monterrey, de la colombiana Restrepo, busca afianzarse en la cima ante Cruz Azul

Las Rayadas, primeras del grupo 1 y del certamen con 27 puntos, son favoritas para derrotar a La Máquina que están obligadas a dar la sorpresa para no rezagarse más en su lucha por alcanzar puestos de clasificación en el sector 1.

Cruz Azul marcha en el sexto escalón del grupo con 16 unidades, a seis puntos de Juárez FC, que se ubica cuarto en el límite de los que avanzan a la siguiente ronda.

No será sencillo para el equipo azul, en el que actúa la guatemalteca Ana Martínez, detener a una de las ofensivas más productivas de la competencia y a su goleadora, la española Lucía García, que ha marcado siete tantos de los 39 que acumula el Monterrey.

Completará la actividad sabatina el duelo entre el Puebla y el Tijuana.

El domingo acapara reflectores la contienda en la que el campeón América, en el que juega la española Irene Guerrero, recibirá al Pachuca de Charlyn Corral, seleccionada mexicana.

Las Águilas, primeras del grupo 2 con 25 puntos, están marcadas para seguir su camino en la búsqueda del bicampeonato, ante un Pachuca, sexto en el sector con 10 unidades, que tiene la necesidad de un triunfo que le permita seguir a la caza de Pumas UNAM que es cuarto con 13 puntos, en la zona de clasificación.

El mismo día Pumas chocará con el Atlas, San Luis se medirá al Juárez FC y el Querétaro visitará a los Tigres UANL.

El lunes el Toluca recibirá al Santos Laguna y el León contenderá con el Atlante.

El martes, la fecha 11 concluirá con el duelo entre el Guadalajara, segundo lugar del grupo 2 con 21 puntos, y el Necaxa, el peor equipo de la competencia que ha perdido los 10 partidos que ha disputado.

Partidos de la undécima jornada del Apertura femenino del fútbol mexicano:

Sábado 17.10: Puebla-Tijuana, Monterrey-Cruz Azul.

Domingo 18.10: Pumas UNAM-Atlas, San Luis-Juárez FC, Tigres UANL-Querétaro, América-Pachuca.

Lunes 19.10: Toluca-Santos Laguna, León-Atlante.