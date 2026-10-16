El uruguayo Petit no estará ante el Granada por una lesión muscular

Petit, según el Cádiz, sufre 'una lesión muscular mioaponeurótica en el bíceps femoral, que le impedirá estar disponible para el encuentro del próximo domingo' y su evolución 'marcará los plazos de su recuperación y su reincorporación a la dinámica del equipo'.

Gonzalo Petit, fichado por el Betis al Nacional de su país, recaló esta temporada en el Cádiz tras jugar cedido en la pasada en el Granada y en la anterior en el Mirandés.

Sin embargo, el delantero ha visto lastrado su rendimiento por problemas físicos que le han hecho jugar apenas ocho minutos en esta temporada, en la que el técnico Albert Celades sólo lo ha podido alinear ese tiempo ante Las Palmas.