El Villarreal busca la regularidad en la Liga y el Elche ratificar su mejoría

El Villarreal llega reforzado anímicamente tras romper el martes ante el Nápoles su mala racha continental, frente a un Elche que busca prolongar su buena dinámica, especialmente como visitante, donde ha sumado cuatro puntos en las dos últimas jornadas.

El equipo de Íñigo Pérez sigue contando con las bajas de los lesionados Tajon Buchanan y Nicolas Pépé, en pleno proceso de rehabilitación, pero recupera al portero Peter Gulácsi, que no pudo jugar el pasado martes tras ser asaltado cuando se encontraba en su casa junto a su familia.

La alineación del Villarreal puede sufrir variaciones tras el enorme desgaste que supuso el partido de la Liga de Campeones ante el Nápoles, por lo que tendrán su oportunidad varios de los jugadores que no fueron titulares el pasado martes.

El Elche ha mejorado sensiblemente su rendimiento en las últimas jornadas gracias a su mayor solidez defensiva. De hecho, la pasada jornada fue la primera del curso en la que dejó su portería a cero.

Tras empatar en A Coruña y Bilbao y ganar en el campo del Espanyol, el equipo de Martín Anselmi busca ahora el más difícil todavía ante un rival de la Liga de Campeones y en un escenario que se le atraganta en Primera División.

Por primera vez en la temporada, el Elche afrontará el partido sin bajas, ya que también cuenta con el alta del extremo Yago de Santiago, inédito durante el campeonato, si bien parece poco probable que tenga un hueco en la convocatoria.

El técnico argentino recupera para este compromiso al centrocampista Fede Redondo, baja la pasada jornada por sanción, y al lateral Buba Sangaré, recuperado de sus problemas físicos.

Es probable que Anselmi introduzca cambios en la alineación y que Fede Redondo regrese al eje de la defensa ilicitana. Villar, Aguado y Morcillo pugnarán por dos plazas en el centro del campo, mientras que en la banda derecha la incógnita está entre Morente y el chileno Cepeda.

Donde no hay dudas es en el ataque, ya que Fer Niño, que se enfrenta al club en el que se formó, será la referencia ofensiva, escoltado en la mediapunta por el francés Lemar.

Villarreal: Gulácsi o Luiz Júnior; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Saliba, Gueye; Akhomach, Moleiro, Gerard Moreno y Ayoze.

Elche: Dituro; Rubén Sánchez, Chust, Redondo, Revivo; Aguado, Villar; Tete Morente, Lemar, Germán Valera y Fer Niño.