Espanyol-Atlético: aviso, oportunidad y necesidad

Es un examen, además, para la capacidad de reacción del Espanyol, que ha firmado un punto de los últimos nueve tras perder contra Rayo (2-1) y Elche (1-3) y empatar ante el Málaga (1-1).

El vestuario blanquiazul espera que el choque contra uno de los grandes de LaLiga en el RCDE Stadium sea el escenario perfecto para volver a la senda del triunfo. Es una prueba y una oportunidad para el bloque catalán, que, pese a asumir la entidad del contrario, se ve capacitado para obtener un marcador positivo.

El Atlético insiste en la Liga. Se siente fuerte, es concluyente en sus últimos encuentros, con cuatro triunfos seguidos en el campeonato (0-3 a la Real Sociedad, 4-0 a Osasuna, 2-1 al Real Madrid y 1-2 al Alavés) más el 2-0 del pasado martes en la Liga de Campeones frente al Manchester United, aún es consciente del margen de mejora y tiene equipo para competir por todo y dosificarse para los instantes más intensos.

En su tercer partido en una semana, mientras asoma el mismo martes próximo el Stuttgart en Alemania, habrá que ver si Simeone introduce o no cambios. Hay 87 horas de diferencia entre el duelo del martes y el de este sábado. No ha sido tan extenuante ni tan apretado como otras muchas veces, cuando no ha habido tiempo ni descanso posible, pero la exigencia es inalterable: hay que ganar para seguir ahí.

Es la presión natural de cualquier aspirante al título de la Liga, más aún tal y como es el ritmo del Barcelona. El Atlético es segundo a cinco puntos. Tres los perdió fuera, en su única derrota hasta ahora en esta competición con el 3-0 contra el Athletic. Otros dos en casa, con un 2-2 con el Villarreal. La victoria vuelve a ser indispensable, además en una jornada en la que el Barcelona, primero, visita al Betis, tercero. Es un beneficio añadido… Si gana.

Simeone sufre dos bajas: Johnny Cardoso, destacado ante el United y fuera de la sesión del jueves y el viernes por una indisposición, y Koke Resurrección, su capitán, por el fallecimiento de su madre el pasado martes. Ha trabajado los dos últimos días en el gimnasio, por unas molestias físicas que además arrastra.

Aún rebusca su primer gol Julián Álvarez y aún espera su primera titularidad Alexander Sorloth, entre la aportación clave de Álex Baena, máximo goleador y asistente en este inicio de temporada en el Atlético; Kang In Lee, cuya visión y giro aceleran las transiciones del equipo de manera fundamental; o Pablo Barrios, esencial para Simeone.

En el lado contrario, el partido será importante para el crédito del entrenador del Espanyol, Manolo González. Su figura ha estado bajo los focos en las últimas jornadas por los resultados del bloque. El vestuario periquito ha insistido en que el técnico tiene su completo respaldo y los propios futbolistas asumen que deben afinar su rendimiento.

El preparador no podrá contar con el centrocampista Jofre Carreras ni con el delantero Kike García, ambos lesionados. El resto de futbolistas están disponibles.

Los precedentes entre ambos conjuntos están totalmente equilibrados. En las últimas cinco visitas del Atlético de Madrid al RCDE Stadium, el balance es de un triunfo para cada equipo y tres empates. El curso pasado, en la primera jornada liguera, el Espanyol se llevó la victoria (2-1).

Espanyol: Fortuño; El Hilali, Riedel, Cabrera, Hartman; Edu Expósito, Pol Lozano; Dolan, Javi Hernández, Bryan Zaragoza; y Roberto Fernández.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente o Giuliano, Pubill, Cuti Romero, Hancko, Grimaldo; Barrios, Hjulmand, Baena; Kang in o Jonathan David y Julián Álvarez.