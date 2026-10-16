Flamengo y Palmeiras aprietan su pulso por la liga brasileña con la Libertadores de reojo

El líder de la liga, Flamengo, entra en campo el domingo, en casa del Bahia, equipo que está en quinta posición y con ambición de clasificarse a la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Leonardo Jardim, con 64 puntos, no se puede permitir el lujo de un tropiezo en el torneo nacional, porque solo saca un punto de ventaja sobre el Palmeiras.

No obstante, su cabeza está en el duelo continental que le enfrentará el próximo jueves al Estudiantes argentino en el Maracaná.

Los brasileños empataron 0-0 en La Plata este jueves y tienen todo su empeño puesto para tratar de ganar en casa para matricularse de nuevo a la final de la Libertadores, con miras a repetir el triunfo del año pasado y llegar a cinco títulos.

Atento a cualquier traspiés de su rival, el Palmeiras pretende poner presión este sábado en una visita nada fácil al Athletico Paranaense, tercero de la clasificación con 53 puntos.

Palmeiras también vive el dilema de reservar fuerzas de cara a la vuelta de las semifinales de la Libertadores, después de haberse impuesto en la ida a Fluminense por 1-2, con un Flaco López estelar.

Los únicos jugadores que tienen seguro el descanso este fin de semana son el lateral derecho Agustín Giay y el defensa Gustavo López, ambos sancionados en la liga brasileña.

La jornada 31 concluirá el lunes con el debut del neerlandés Clarence Seedorf en el banquillo del Corinthians, un club grande que lleva sin ganar un partido desde agosto y que, con 32 puntos, está solo uno por encima de los puestos de descenso.

El Corinthians, con un Memphis Depay en horas bajas, recibirá en casa al Vitória, que está en la zona media de la tabla con 36 puntos.

Sábado: Botafogo-Chapecoense, Atlético Mineiro-Coritiba, Athletico Paranaense-Palmeiras y São Paulo-Vasco da Gama.

Domingo: Fluminense-Santos, Grêmio-Cruzeiro, Bahia-Flamengo, Remo-Bragantino.