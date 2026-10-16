Flick confirma que Raphinha y De Jong estarán disponibles contra el Betis

'Raphinha' se lesionó en el último parón de selecciones en un partido en Australia y se ha perdido los dos últimos partidos (Getafe y Galatasaray). De Jong llegó lesionado del Mundial y se ha sometido a un trabajo conservador para eludir el quirófano por una lesión en la rodilla. No ha jugado aún esta temporada.

"Si le preguntas, Raphinha quiere jugar, pero hay que ir paso a paso. Ayer entrenó bien con el equipo, pero tenemos muchos partidos en los siguientes días y semanas. Tenemos que adaptarnos y gestionar los minutos", ha comentado Flick antes del entrenamiento de esta tarde.

Sobre De Jong, el técnico alemán ha valorado que está "muy contento" de contar con un jugador "extraordinario", que ofrecerá "otra opción" al equipo y "parece que está preparado para jugar algunos minutos".

Flick ha admitido que ha probado al neerlandés en defensa, aunque "no muy a menudo", y ha destacado que en los entrenamientos le ve "muy enchufado y convencido de querer demostrar lo bueno que es".

"La calidad del banquillo hace que los titulares tengan que dar el cien por cien y demostrar lo buenos que son. Nadie puede relajarse, todo el mundo debe dar su mejor versión. Es una situación muy buena", ha agregado.

Asimismo, Flick ha comentado que "no es fácil" gestionar la carga de minutos de Lamine Yamal, pero ha matizado que se trata de un jugador "especial" para el que "lo más importante es disfrutar del fútbol" como en los últimos partidos. "No quiero interrumpir esta situación", ha reconocido.

El entrenador del Barça ha analizado que Dani Olmo "ha demostrado muchas veces" que puede jugar de delantero centro y ha destacado la mejoría física que ha experimentado en los últimos seis meses, además de elogiar "sus habilidades y su carácter".

También ha deslizado que Fermín López podría actuar de punta, aunque a él le gusta su capacidad para "desmarcarse y atacar desde fuera del área" como mediapunta.

Sobre la situación de Alejandro Balde, tercer lateral izquierdo por detrás de Joao Cancelo y Xavi Espart, Flick ha declarado que "no es una situación fácil", pero ha señalado que está "trabajando de forma muy profesional", algo que para él es "lo necesario" para demostrar que está "preparado" si el club le necesita.

El técnico de Heidelberg también ha explicado que Gavi se siente "decepcionado" por no ser convocado por la selección en el último parón, pero ha destacado su esfuerzo en las últimas semanas. "Lo da todo por el club y le necesitamos. Es un jugador de primera cuando está a su mejor nivel y se está acercando al 100%", ha afirmado.

Por último, Flick ha considerado que el calendario sitúa en una "situación difícil" a los equipos y ha elogiado al exbarcelonista Abde, actual extremo del Betis, del que ha dicho que le "impresiona" por "la confianza que tiene en el uno contra uno y los goles que marca".

"El Betis tiene mucha confianza en sí mismo, lo ha ganado todo en casa y en la 'Champions' ha logrado buenos resultados. En ataque tiene jugadores buenos y rápidos que han marcado muchos goles. Tendremos que defender bien mañana, porque nos enfrentamos a uno de los mejores equipos. Han mejorado mucho y el trabajo de Pellegrini es fantástico", ha zanjado.