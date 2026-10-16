Koke sufre una lesión muscular

“Koke realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, explicó el Atlético sobre el centrocampista, sin especificar periodo aproximado de baja, aunque este tipo de dolencias requieren al menos unas dos semanas de recuperación.

Por ello, su participación también en la Liga de Campeones el próximo martes contra el Stuttgart es improbable, al igual que en el siguiente encuentro ante el Deportivo de La Coruña, dentro de una semana en el estadio Metropolitano.

Koke fue baja el pasado martes en la Liga de Campeones ante el Manchester United a causa del fallecimiento de su madre.

Ya se incorporó el jueves al trabajo con el equipo rojiblanco, pero solo se había ejercitado en el gimnasio por las citadas molestias musculares.