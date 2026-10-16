Más de 55.000 señales han sido intervenidas en la lucha de la Conmebol contra la piratería

La directiva, que esta jornada participó en el II Simposio Jurídico y Comercial de Conmebol junto al director adjunto de LaLiga de España, Carlos del Campo, afirmó que la piratería tiene un "enorme impacto" en los ingresos que percibe el organismo, y que luego financian a clubes, asociaciones y selecciones nacionales.

"Esto afecta a todos, afecta hasta a las canteras, porque todo lo que ingresa se redistribuye. Conmebol administra para sus asociaciones, para clubes", dijo Fernández en una conversación con EFE tras su participación en el simposio.

En concreto, la labor del organismo permitió la intervención de 55.592 señales con 23.956 sitios web indexados en lo que va de este 2026.

La mayoría de estos contenidos, que Fernández no dudó en calificar de "robo", estaban alojados en redes sociales como Facebook, Instagram, Youtube o Twitch.

"La piratería ya es un negocio enorme, ya no es una sola persona buscando ventaja, sino que son corporaciones, verdaderas corporaciones que evaden impuestos, no pagan nómina, no pagan seguro de sus empleados y tienen un beneficio de casi el 100 % en comparación con la industria qué sí invierte", añadió.

Asimismo, Fernández hizo un llamado a los fanáticos del fútbol a consumir el deporte a través de los canales legales, un extremo que, aseguró, también garantiza la conservación de sus datos personales.

"(La piratería es) un hecho que también está en manos del que consume. El que consume tiene la posibilidad de elegir consumir de una fuente legal, que además de garantizar su derecho (de protección) a los datos personales, está garantizando que lo que está consumiendo vuelva al fútbol", sostuvo.