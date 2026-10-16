Fútbol Internacional
16 de octubre de 2026 - 16:20

Pep Guardiola, ovacionado por el público del Palau Blaugrana

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Barcelona, 16 oct (EFE).- El entrenador Pep Guardiola asistió este viernes al partido entre el Barça y el Olympiacos, correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga, y fue ovacionado por la afición del Palau Blaugrana.

Por EFE
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El exjugador y exentrenador del primer equipo de fútbol del Barcelona se sentó a pie de pista para presenciar el encuentro entre el conjunto dirigido por Aleksander Sekulic y el vigente campeón de la máxima competición europea de baloncesto.

Durante un tiempo muerto del segundo cuarto, la megafonía del Palau anunció su presencia, lo que provocó una cerrada ovación de los aficionados.

Guardiola, que actualmente no entrena a ningún equipo después de cerrar el pasado verano una etapa de diez temporadas dirigiendo al Manchester City, se levantó de su asiento y agradeció las muestras de cariño del público.