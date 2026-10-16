Tebas responde al Real Madrid: "Buscan destruir la competición nacional"

"Confunden neutralidad con independencia. Mi cargo exige independencia, no pasividad ante lo injusto ni silencio ante el ataque continuo, desmesurado e insultante de Real Madrid TV y sus portaCOCES a nuestra competición. El presidente de LaLiga debe defenderla. También frente a los dirigentes del Real Madrid", se justificó el máximo mandatario de la competición española.

Tebas respondió a las exigencias del club presidido por Florentino Pérez, que esta tarde pidió su "dimisión inmediata" por comparar la actitud de Real MadridTV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, al que calificaron como "una auténtica lacra para el fútbol español".

"Todo esto tiene un nombre: intimidación. Envolverla en un comunicado oficial no la convierte en regeneración. Lo que no han conseguido con la Superliga lo intentan con un relato tergiversado desde sus medios", denunció el dirigente.

Asimismo, escribió: "He perdido la cuenta de las veces que, en trece años, los dirigentes del Real Madrid han pedido mi dimisión o intentado inhabilitarme: denuncias al CSD, directamente o a través de terceros, querellas criminales… La de hoy, otra más. Lo que sigue sin llegar son las respuestas".

"Si actúan de buena fe, desmientan lo falso, expliquen lo cierto y cuenten TODOS los datos", resaltó.

Además, quiso responder directamente a acusaciones concretas sobre diversos temas como el caso Negreira.

"LaLiga actuó desde el primer momento en el caso Negreira" y se preguntó qué pruebas tiene el club madridista contra los árbitros de seguir "actuando bajo la influencia de Negreira".

"Poner personas en la diana es de una gravedad y una irresponsabilidad enormes", continúo e instó al Madrid a desmentir "si es falsa la comparación entre Tebas y Negreira que el periodista atribuye a fuentes del club o si es falso que esas fuentes le trasladan que LaLiga les perjudica con los horarios".

Respecto a la reforma arbitral, aseguró que pese a los avances quedan cosas por hacer, pero recordó que reformar no es obedecer y que "las instituciones no pueden hacer lo que los dirigentes del Real Madrid quieran según sus intereses, su estado de ánimo, su situación deportiva o sus relaciones con el FCB en cada momento".

La respuesta del club blanco llegó por las palabras de Javier Tebas, en las que comparó la actitud de Real MadridTV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, al ofrecer contenidos en los que el club aparece "siempre como víctima" y se "cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo".