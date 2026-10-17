1-3. Carlos Augusto revoluciona al Inter

Carlos Augusto no es titular indiscutible, pero sí uno de los futbolistas más útiles para Chivu. Su versatilidad por la izquierda le convierte en una solución frecuente. Esta vez reemplazó a Dimarco y transformó un partido que parecía resistirse al conjunto visitante.

El Inter llegó a Bolonia con una contradicción a cuestas. Líder de la Serie A, con 16 puntos de 18 posibles, acababa de recibir cuatro goles del Brujas en la Liga de Campeones, donde acumula dos derrotas. Su autoridad doméstica convivía con una fragilidad europea difícil de explicar.

La lesión de Lautaro Martínez abrió la puerta en el once a Pio Esposito, compañero de Thuram en una delantera que ya funcionó ante el Parma la pasada jornada. Luis Henrique y Sucic reemplazaron a Diouf y Calhanoglu. Enfrente, el Bolonia de Raffaele Palladino, privado de Orsolini, buscaba reforzar el proyecto del nuevo entrenador tras la destitución de Domenico Tedesco hace dos jornadas.

El partido tardó diez minutos en descubrir las dificultades del Inter. Luis Henrique se enredó con el balón cerca del centro del campo y Miranda le robó la cartera. Su pase encontró a Pobega, que arrancó con el campo abierto, superó a Bisseck y batió con la izquierda a Josep Martínez. Una jugada sencilla, ejecutada con una determinación que contrastaba con la confusión del líder.

Pobega fue el mejor intérprete del Bolonia, que encontró en la energía una forma de superioridad. Rozó el poste con un disparo lejano y, cerca del descanso, estrelló en el larguero un balón suelto que cazó dentro del área. Cada aparición retrataba los problemas del Inter, incapaz de controlar los espacios y lento para reaccionar a las pérdidas.

Durante buena parte del primer tiempo, el Inter fue un equipo sin continuidad. No encontró ventajas en el centro del campo ni profundidad por los costados. Su única ocasión clara llegó en una falta de Dimarco desde la izquierda, que Thuram remató de volea fuera de la portería.

Entonces apareció una jugada que cambió las tornas. Al filo del descanso, el Inter enlazó por primera vez una posesión larga alrededor del área, movió el balón de un costado al otro y encontró a Barella en la derecha. Su centro fue excelente. También el cabezazo de Thuram, que giró el cuello y colocó la pelota lejos del portero. Un gol magnífico en medio de una actuación mediocre.

El empate alteró el ánimo del encuentro. En el minuto 48, ya en el añadido, Esposito cabeceó a bocajarro y encontró una respuesta extraordinaria de Skorupski, que sacó una mano izquierda salvadora. El Inter, superado durante muchos minutos, estuvo a punto de marcharse por delante.

El descanso apagó el partido y en la reanudación el centrocampismo tomó protagonismo. Solo fue roto por Sucic y Bernardeschi, que intercambiaron disparos lejanos sin inquietar a los porteros. Y entonces, el Inter comenzó a despertar, a dominar el encuentro y a acumular ocasiones. La más clara, otra de Sucic que despejó Ferguson con la cara cuando la pelota se dirigía hacia la red de la portería del Bolonia.

Entonces, Chivu encontró la solución al atasco en el banquillo. A los 68 minutos retiró a Dimarco y dio entrada a Carlos Augusto. Cincuenta y cuatro segundos después, en su primer contacto con el balón, el brasileño apareció por la izquierda para empujar a la red un pase de Zielinski que atravesó el área. Un cambio, un toque y un gol. Pocas decisiones encuentran una recompensa tan inmediata.

El tanto del Inter desmoronó al Bolonia. El Inter se soltó y masticó la sentencia. Avisó Zielinski, que estrelló un remate contra el poste con la portería vacía y, en el 84, apareció otra vez Carlos Augusto: desde la izquierda sirvió un pase perfecto y Bonny marcó a placer el tercero. El brasileño entró para cambiar un partido y terminó por apropiárselo. Y el Inter recuperó la sonrisa tras su derrota en la Liga de Campeones.

1 - Bolonia: Skorupski; Zortea, Darmian, Casale, Theate (Helland, min. 63) (Helland, min. 63), Miranda; Bernardeschi, Ferguso, Pobega (Moro, min. 78), Cambiaghi (Dovbyk, min. 76); y Piccoli (Enem, min. 30).

3 - Inter: Josep Martínez; Luis Henrique (Diouf, min. 69), Bisseck, Akanji, Bastoni, Dimarco (Carlos Augusto, min. 69); Barella, Zielinski (Calhanoglu, min. 79), Sucic; Thuram (Mkhitaryan, min. 79) y Esposito (Bonny, min. 58).

Goles: 1-0, min. 10: Pobega; 1-1, min. 44: Thuram; 1-2, min. 69: Carlos Augusto; 1-3, min. 84: Bonny.

Árbitro: Daniele Doveri. Mostró cartulina amarilla a Theate (min. 34), Pobega (min. 57), Miranda (min. 71) y Bernardeschi (min. 72) por parte local y a Esposito (min. 35), Thuram (min. 61) y Carlos Augusto (min. 79) por parte visitante.

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada disputado en el Stadio Renato Dall'Ara de Bolonia ante cerca de 30.000 espectadores.