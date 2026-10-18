1-0. El Lorient derrota al Mónaco de Filipe Luis y hace líder al PSG

El cuadro monegasco dominaba la competición con cuatro victorias y dos empates en los seis encuentros disputados, pero un penalti de Denis Zakaria sobre el senegalés Dembo Sylla, a la hora de partido, fue determinante. Lo transformó Noha Cadiou.

El Lorient se aferró a su ventaja, que resguardó durante la media hora restante ante un adversario que intentó evitar su primera derrota de la temporada con excesiva precipitación.

El triunfo del conjunto de Alexandre Dujeux provoca un atasco en la cabeza de la clasificación con cuatro equipos igualados a catorce puntos. Además del PSG, el Lille, segundo, el París FC y el Mónaco, que cae al cuarto lugar por la diferencia de goles.

El PSG, que ganó en el campo del Estrasburgo (1-3) y que acumula catorce tantos, se instala ya en la cima de la tabla después de siete partidos jugados y de un mal arranque, sin victorias en los tres primeros partidos. Ahora lleva cuatro triunfos consecutivos y ya es primero en la clasificación.