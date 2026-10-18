Fútbol Internacional
18 de octubre de 2026 - 04:30

El temporal de lluvias obligó al Barça a pasar la noche en Sevilla

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Barcelona, 18 oct (EFE).- La expedición del primer equipo de fútbol del Barcelona pasó la noche en Sevilla, donde el sábado se impuso al Betis (2-5), al no poder regresar a la capital catalana debido al temporal de lluvias que afecta a algunas zonas de Cataluña.

Por EFE
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Según informó de madrugada el club azulgrana, el vuelo no pudo despegar el sábado de la capital andaluza por la previsión de chaparrones fuertes y localmente torrenciales en puntos del litoral y el prelitoral central, donde se encuentra el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

La expedición azulgrana esperó a bordo del avión la autorización para volar a Barcelona, pero esta no llegó y, finalmente, se optó por pasar la noche en Sevilla.

El equipo de Hansi Flick, que el próximo martes se medirá al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, tiene previsto regresar a la capital catalana este domingo al mediodía.

El episodio de lluvias intensas en Cataluña mantiene activado en fase de alerta el plan Inuncat y está previsto que se prolongue hasta este domingo por la mañana.