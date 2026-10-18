El temporal de lluvias obligó al Barça a pasar la noche en Sevilla

Según informó de madrugada el club azulgrana, el vuelo no pudo despegar el sábado de la capital andaluza por la previsión de chaparrones fuertes y localmente torrenciales en puntos del litoral y el prelitoral central, donde se encuentra el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

La expedición azulgrana esperó a bordo del avión la autorización para volar a Barcelona, pero esta no llegó y, finalmente, se optó por pasar la noche en Sevilla.

El equipo de Hansi Flick, que el próximo martes se medirá al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, tiene previsto regresar a la capital catalana este domingo al mediodía.

El episodio de lluvias intensas en Cataluña mantiene activado en fase de alerta el plan Inuncat y está previsto que se prolongue hasta este domingo por la mañana.