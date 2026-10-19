Demichelis: "Con la retirada de Messi me sentí invadido de nostalgia"

Así lo indicó el técnico del conjunto alemán este lunes, en la víspera de su comparecencia en rueda de prensa antes del encuentro de Liga de Campeones ante el Real Madrid en el estadio Bernabéu, en una mesa redonda virtual organizada por el Leipzig.

Excompañero de Messi en la selección albiceleste, Demichelis elogió el gran legado que deja el capitán del último Mundial con Argentina, al que agradeció la victoria en semifinales ante Inglaterra y al que aupó a lo más alto del fútbol.

"En su momento fui un compañero muy cercano a él en el grupo de la selección. Cuando Leo se casó, fui uno de los invitados. Nunca me gustó molestar la Leo a través de mensajes, porque me imagino que tendrá millones a diario. Pasada la semifinal le escribí porque sentía una necesidad de felicitarle después del partido ante Inglaterra, donde una vez más demostró, de forma muy especial, sacar la corazonada como equipo y como capitán", dijo.

"Esa convicción de él, su mirada, sus ganas y sobre todo la edad...¡Guau! Me surgió la necesidad de felicitarlo, de pedirle que, por última vez, disfrutase, independientemente de lo que llegara después", explicó.

"Cuando anunció su retiro y llegó el día, como todo argentino, me sentí invadido de nostalgia. Bueno, me puse a ver vídeos, momentos que fueron surgiendo a nivel redes sociales...No pude estar ahí por lo laboral. En parte lo agradezco, porque eso significa que tengo trabajo en una gran institución. Pero como argentino, como excompañero, me invadió la nostalgia", relató.

"Se le va a extrañar. Dejó un legado muy grande en el mundo del deporte, en nuestra historia del fútbol también. Y bueno, un agradecido de haber sido contemporáneo", finalizó.

Messi se despidió de manera oficial de la selección argentina el pasado 6 de octubre con un amistoso frente a la selección de Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Considerado uno de los mejores jugadores de la historia, disputó 208 partidos con la 'Albiceleste', en los que consiguió un total de 126 goles y 70 asistencias.